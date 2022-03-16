https://ria.ru/20220316/rynok-1778497330.html

Путин призвал экспортеров не сокращать производство

Путин призвал экспортеров не сокращать производство - РИА Новости, 16.03.2022

Путин призвал экспортеров не сокращать производство

Президент России Владимир Путин призвал экспортеров не сокращать производство, а направить товары на внутренний рынок, что приведет к снижению цен. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:20

2022-03-16T17:20

2022-03-16T17:24

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал экспортеров не сокращать производство, а направить товары на внутренний рынок, что приведет к снижению цен."Отдельно хочу обратиться к нашим экспортерам. В ситуации, когда возникают сложности с поставками на зарубежные рынки, нужно не сокращать производство, а, напротив, направить дополнительные объемы товаров на внутренний рынок. Это объективно должно вести к снижению цен внутри страны", - сказал Путин на совещании о мерах поддержки регионов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220315/produkty-1778242432.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин