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Путин призвал экспортеров не сокращать производство - РИА Новости, 16.03.2022
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Путин призвал экспортеров не сокращать производство
Путин призвал экспортеров не сокращать производство - РИА Новости, 16.03.2022
Путин призвал экспортеров не сокращать производство
Президент России Владимир Путин призвал экспортеров не сокращать производство, а направить товары на внутренний рынок, что приведет к снижению цен. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:20
2022-03-16T17:24
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал экспортеров не сокращать производство, а направить товары на внутренний рынок, что приведет к снижению цен."Отдельно хочу обратиться к нашим экспортерам. В ситуации, когда возникают сложности с поставками на зарубежные рынки, нужно не сокращать производство, а, напротив, направить дополнительные объемы товаров на внутренний рынок. Это объективно должно вести к снижению цен внутри страны", - сказал Путин на совещании о мерах поддержки регионов.
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экономика, россия, владимир путин
17:20 16.03.2022 (обновлено: 17:24 16.03.2022)
 
Путин призвал экспортеров не сокращать производство

Президент Путин призвал экспортеров направить товары на внутренний рынок

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал экспортеров не сокращать производство, а направить товары на внутренний рынок, что приведет к снижению цен.
"Отдельно хочу обратиться к нашим экспортерам. В ситуации, когда возникают сложности с поставками на зарубежные рынки, нужно не сокращать производство, а, напротив, направить дополнительные объемы товаров на внутренний рынок. Это объективно должно вести к снижению цен внутри страны", - сказал Путин на совещании о мерах поддержки регионов.
Сотрудник магазина раскладывает товар в гипермаркете Лента в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 13:17Сказано в эфире
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