https://ria.ru/20220316/rynok-1778497330.html
Путин призвал экспортеров не сокращать производство
Путин призвал экспортеров не сокращать производство - РИА Новости, 16.03.2022
Путин призвал экспортеров не сокращать производство
Президент России Владимир Путин призвал экспортеров не сокращать производство, а направить товары на внутренний рынок, что приведет к снижению цен. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:20
2022-03-16T17:20
2022-03-16T17:24
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал экспортеров не сокращать производство, а направить товары на внутренний рынок, что приведет к снижению цен."Отдельно хочу обратиться к нашим экспортерам. В ситуации, когда возникают сложности с поставками на зарубежные рынки, нужно не сокращать производство, а, напротив, направить дополнительные объемы товаров на внутренний рынок. Это объективно должно вести к снижению цен внутри страны", - сказал Путин на совещании о мерах поддержки регионов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
17:20 16.03.2022 (обновлено: 17:24 16.03.2022)
Путин призвал экспортеров не сокращать производство
Президент Путин призвал экспортеров направить товары на внутренний рынок
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал экспортеров не сокращать производство, а направить товары на внутренний рынок, что приведет к снижению цен.
"Отдельно хочу обратиться к нашим экспортерам. В ситуации, когда возникают сложности с поставками на зарубежные рынки, нужно не сокращать производство, а, напротив, направить дополнительные объемы товаров на внутренний рынок. Это объективно должно вести к снижению цен внутри страны", - сказал Путин на совещании о мерах поддержки регионов.