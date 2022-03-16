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Принципы демократии не распространяются на русских за рубежом, заявили в ОП - РИА Новости, 16.03.2022
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Принципы демократии не распространяются на русских за рубежом, заявили в ОП
Принципы демократии не распространяются на русских за рубежом, заявили в ОП - РИА Новости, 16.03.2022
Принципы демократии не распространяются на русских за рубежом, заявили в ОП
Принципы демократии, европейской толерантности, Декларации прав человека не применяются в отношении к русским за рубежом, считает директор фонда "Исследования... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:29
2022-03-16T16:29
медиавойны
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общественная палата рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Принципы демократии, европейской толерантности, Декларации прав человека не применяются в отношении к русским за рубежом, считает директор фонда "Исследования проблем демократии", член Общественной палаты РФ Максим Григорьев."Оказалось, что в применении к России, к русским, к русскоговорящим, к выходцам из России никак принципы демократии, европейской толерантности, Декларации прав человека не используются, потому что, скажем откровенно, всю эту компанию ненависти прямо возглавляет, прямо запускает правительство", - сказал Григорьев в среду на круглом столе "Нарушение прав россиян и соотечественников за рубежом в период событий на Украине в феврале-марте 2022 года".При этом он отметил, что есть и люди, которые отмечают подобные факты и говорят, что нарушения прав не должно происходить. Григорьев также сообщил, что россияне за рубежом объединяются, подают жалобы на соответствующие организации, которые нарушают их права, и в большинстве случаев это работает, потому что "то, что происходит сейчас, - это нарушение национального законодательства этих стран".
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в мире, россия, общественная палата рф, украина, русофобия
16:29 16.03.2022
 
Принципы демократии не распространяются на русских за рубежом, заявили в ОП

Член ОП Григорьев: принципы демократии не распространяются на русских за границей

© REUTERS / CHRISTIAN MANGУчастники антироссийской акции протеста в Берлине, Германия
Участники антироссийской акции протеста в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / CHRISTIAN MANG
Участники антироссийской акции протеста в Берлине, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Принципы демократии, европейской толерантности, Декларации прав человека не применяются в отношении к русским за рубежом, считает директор фонда "Исследования проблем демократии", член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
"Оказалось, что в применении к России, к русским, к русскоговорящим, к выходцам из России никак принципы демократии, европейской толерантности, Декларации прав человека не используются, потому что, скажем откровенно, всю эту компанию ненависти прямо возглавляет, прямо запускает правительство", - сказал Григорьев в среду на круглом столе "Нарушение прав россиян и соотечественников за рубежом в период событий на Украине в феврале-марте 2022 года".
При этом он отметил, что есть и люди, которые отмечают подобные факты и говорят, что нарушения прав не должно происходить. Григорьев также сообщил, что россияне за рубежом объединяются, подают жалобы на соответствующие организации, которые нарушают их права, и в большинстве случаев это работает, потому что "то, что происходит сейчас, - это нарушение национального законодательства этих стран".
Участники антироссийской акции протеста в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 08:00
Европа превращается в Украину. Что нам с этим делать?
 
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