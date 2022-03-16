https://ria.ru/20220316/russkie-1778478914.html

Принципы демократии не распространяются на русских за рубежом, заявили в ОП

Принципы демократии не распространяются на русских за рубежом, заявили в ОП - РИА Новости, 16.03.2022

Принципы демократии не распространяются на русских за рубежом, заявили в ОП

Принципы демократии, европейской толерантности, Декларации прав человека не применяются в отношении к русским за рубежом, считает директор фонда "Исследования... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:29

2022-03-16T16:29

2022-03-16T16:29

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Принципы демократии, европейской толерантности, Декларации прав человека не применяются в отношении к русским за рубежом, считает директор фонда "Исследования проблем демократии", член Общественной палаты РФ Максим Григорьев."Оказалось, что в применении к России, к русским, к русскоговорящим, к выходцам из России никак принципы демократии, европейской толерантности, Декларации прав человека не используются, потому что, скажем откровенно, всю эту компанию ненависти прямо возглавляет, прямо запускает правительство", - сказал Григорьев в среду на круглом столе "Нарушение прав россиян и соотечественников за рубежом в период событий на Украине в феврале-марте 2022 года".При этом он отметил, что есть и люди, которые отмечают подобные факты и говорят, что нарушения прав не должно происходить. Григорьев также сообщил, что россияне за рубежом объединяются, подают жалобы на соответствующие организации, которые нарушают их права, и в большинстве случаев это работает, потому что "то, что происходит сейчас, - это нарушение национального законодательства этих стран".

https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, общественная палата рф, украина, русофобия