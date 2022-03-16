https://ria.ru/20220316/roskomnadzor-1778543645.html

РКН потребовал от YouTube восстановить доступ к аккаунту телеканала "Спас"

РКН потребовал от YouTube восстановить доступ к аккаунту телеканала "Спас" - РИА Новости, 16.03.2022

РКН потребовал от YouTube восстановить доступ к аккаунту телеканала "Спас"

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала православного телеканала "Спас" и объяснить причины их введения, сообщило ведомство. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T19:51

2022-03-16T19:51

2022-03-16T20:06

технологии

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала православного телеканала "Спас" и объяснить причины их введения, сообщило ведомство.Как отмечает ведомство, подобные действия администрации YouTube нарушают "ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней". Роскомнадзор считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении любого российского СМИ, в особенности "способствующего формированию мировоззрения на основе православных ценностей, развитию и укреплению духовно-нравственных основ российского государства"."Спас ТВ" - первый общественный православный телеканал. Основу эфира составляет православная тематика, а также документальные, просветительские и образовательные программы", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220314/youtube-1778109852.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

технологии, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)