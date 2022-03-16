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РКН потребовал от YouTube восстановить доступ к аккаунту телеканала "Спас" - РИА Новости, 16.03.2022
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РКН потребовал от YouTube восстановить доступ к аккаунту телеканала "Спас"
РКН потребовал от YouTube восстановить доступ к аккаунту телеканала "Спас" - РИА Новости, 16.03.2022
РКН потребовал от YouTube восстановить доступ к аккаунту телеканала "Спас"
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала православного телеканала "Спас" и объяснить причины их введения, сообщило ведомство. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T19:51
2022-03-16T20:06
технологии
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала православного телеканала "Спас" и объяснить причины их введения, сообщило ведомство.Как отмечает ведомство, подобные действия администрации YouTube нарушают "ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней". Роскомнадзор считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении любого российского СМИ, в особенности "способствующего формированию мировоззрения на основе православных ценностей, развитию и укреплению духовно-нравственных основ российского государства"."Спас ТВ" - первый общественный православный телеканал. Основу эфира составляет православная тематика, а также документальные, просветительские и образовательные программы", - добавляется в сообщении.
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технологии, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
19:51 16.03.2022 (обновлено: 20:06 16.03.2022)
 
РКН потребовал от YouTube восстановить доступ к аккаунту телеканала "Спас"

Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к аккаунту телеканала "Спас"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала православного телеканала "Спас" и объяснить причины их введения, сообщило ведомство.
"Роскомнадзор потребовал от Google LLC в максимально короткие сроки снять ограничения, наложенные на YouTube-канал православного телеканала "Спас", а также объяснить причины их введения", - говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, подобные действия администрации YouTube нарушают "ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней". Роскомнадзор считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении любого российского СМИ, в особенности "способствующего формированию мировоззрения на основе православных ценностей, развитию и укреплению духовно-нравственных основ российского государства".
"Спас ТВ" - первый общественный православный телеканал. Основу эфира составляет православная тематика, а также документальные, просветительские и образовательные программы", - добавляется в сообщении.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 16:40
YouTube могут заблокировать в ближайшее время, предупредили в Госдуме
 
ТехнологииYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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