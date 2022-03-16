https://ria.ru/20220316/roskomnadzor-1778543645.html
РКН потребовал от YouTube восстановить доступ к аккаунту телеканала "Спас"
РКН потребовал от YouTube восстановить доступ к аккаунту телеканала "Спас" - РИА Новости, 16.03.2022
РКН потребовал от YouTube восстановить доступ к аккаунту телеканала "Спас"
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала православного телеканала "Спас" и объяснить причины их введения, сообщило ведомство. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T19:51
2022-03-16T19:51
2022-03-16T20:06
технологии
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала православного телеканала "Спас" и объяснить причины их введения, сообщило ведомство.Как отмечает ведомство, подобные действия администрации YouTube нарушают "ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней". Роскомнадзор считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении любого российского СМИ, в особенности "способствующего формированию мировоззрения на основе православных ценностей, развитию и укреплению духовно-нравственных основ российского государства"."Спас ТВ" - первый общественный православный телеканал. Основу эфира составляет православная тематика, а также документальные, просветительские и образовательные программы", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220314/youtube-1778109852.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
19:51 16.03.2022 (обновлено: 20:06 16.03.2022)
РКН потребовал от YouTube восстановить доступ к аккаунту телеканала "Спас"
Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к аккаунту телеканала "Спас"