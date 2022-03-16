https://ria.ru/20220316/riski-1778510977.html
Путин призвал минимизировать риски безработицы и инфляции в России
Путин призвал минимизировать риски безработицы и инфляции в России - РИА Новости, 16.03.2022
Путин призвал минимизировать риски безработицы и инфляции в России
Новые реалии потребуют структурных изменений экономики РФ, они приведут к росту безработицы и инфляции, задача властей минимизировать их, заявил президент... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:56
2022-03-16T17:56
2022-03-16T17:56
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Новые реалии потребуют структурных изменений экономики РФ, они приведут к росту безработицы и инфляции, задача властей минимизировать их, заявил президент Владимир Путин."Безусловно, в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики. Не буду скрывать, они будут непростыми, приведут к временному росту инфляции и безработицы. В этой ситуации наша задача минимизировать подобные риски", - сказал Путин на совещании.По его словам, необходимо не просто выполнять все социальные обязательства, но и находить эффективные механизмы поддержки граждан."Не только строго выполнять все социальные обязательства государства, но и запускать новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и их доходов", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20220316/putin-1778485816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Путин призвал минимизировать риски безработицы и инфляции в России
Путин: безработица и инфляция в России временно вырастут, эти риски надо минимизировать
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Новые реалии потребуют структурных изменений экономики РФ, они приведут к росту безработицы и инфляции, задача властей минимизировать их, заявил президент Владимир Путин.
"Безусловно, в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики. Не буду скрывать, они будут непростыми, приведут к временному росту инфляции и безработицы. В этой ситуации наша задача минимизировать подобные риски", - сказал Путин на совещании.
По его словам, необходимо не просто выполнять все социальные обязательства, но и находить эффективные механизмы поддержки граждан.
"Не только строго выполнять все социальные обязательства государства, но и запускать новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и их доходов", - отметил глава государства.