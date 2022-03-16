Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал минимизировать риски безработицы и инфляции в России - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/riski-1778510977.html
Путин призвал минимизировать риски безработицы и инфляции в России
Путин призвал минимизировать риски безработицы и инфляции в России - РИА Новости, 16.03.2022
Путин призвал минимизировать риски безработицы и инфляции в России
Новые реалии потребуют структурных изменений экономики РФ, они приведут к росту безработицы и инфляции, задача властей минимизировать их, заявил президент... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:56
2022-03-16T17:56
общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777529067_0:842:2049:1994_1920x0_80_0_0_9f69cbe466cb3d0f555705bbbb2e86b1.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Новые реалии потребуют структурных изменений экономики РФ, они приведут к росту безработицы и инфляции, задача властей минимизировать их, заявил президент Владимир Путин."Безусловно, в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики. Не буду скрывать, они будут непростыми, приведут к временному росту инфляции и безработицы. В этой ситуации наша задача минимизировать подобные риски", - сказал Путин на совещании.По его словам, необходимо не просто выполнять все социальные обязательства, но и находить эффективные механизмы поддержки граждан."Не только строго выполнять все социальные обязательства государства, но и запускать новые, более эффективные&nbsp;механизмы поддержки граждан и их доходов", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20220316/putin-1778485816.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777529067_0:650:2049:2186_1920x0_80_0_0_73f73f847293f7e9f528530d0aa951d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
17:56 16.03.2022
 
Путин призвал минимизировать риски безработицы и инфляции в России

Путин: безработица и инфляция в России временно вырастут, эти риски надо минимизировать

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Новые реалии потребуют структурных изменений экономики РФ, они приведут к росту безработицы и инфляции, задача властей минимизировать их, заявил президент Владимир Путин.
"Безусловно, в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики. Не буду скрывать, они будут непростыми, приведут к временному росту инфляции и безработицы. В этой ситуации наша задача минимизировать подобные риски", - сказал Путин на совещании.
По его словам, необходимо не просто выполнять все социальные обязательства, но и находить эффективные механизмы поддержки граждан.
"Не только строго выполнять все социальные обязательства государства, но и запускать новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и их доходов", - отметил глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 16:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
О новых мерах поддержки россиян и Украине. Главное из речи Путина
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала