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Путин поручил главам регионов создать штабы по экономическому развитию
Путин поручил главам регионов создать штабы по экономическому развитию - РИА Новости, 16.03.2022
Путин поручил главам регионов создать штабы по экономическому развитию
Президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшие шесть месяцев создать в регионах штабы по экономическому развитию, а координировать эту работу поручил лично... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:26
2022-03-16T17:26
2022-03-16T17:26
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшие шесть месяцев создать в регионах штабы по экономическому развитию, а координировать эту работу поручил лично губернаторам."Поручаю всем подразделениям федеральных органов власти в субъектах федерации в ближайшие шесть месяцев в обязательном порядке координировать свою работу с региональными властями. А губернаторам - создать оперативные штабы по обеспечению экономического развития и лично возглавить эту работу", - сказал Путин на совещании по экономической поддержки регионов.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Путин поручил главам регионов создать штабы по экономическому развитию
Путин поручил главам регионов создать штабы по экономразвитию и лично возглавить работу
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшие шесть месяцев создать в регионах штабы по экономическому развитию, а координировать эту работу поручил лично губернаторам.
"Поручаю всем подразделениям федеральных органов власти в субъектах федерации в ближайшие шесть месяцев в обязательном порядке координировать свою работу с региональными властями. А губернаторам - создать оперативные штабы по обеспечению экономического развития и лично возглавить эту работу", - сказал Путин на совещании по экономической поддержки регионов.