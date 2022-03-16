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Путин поручил главам регионов создать штабы по экономическому развитию

Путин поручил главам регионов создать штабы по экономическому развитию - РИА Новости, 16.03.2022

Путин поручил главам регионов создать штабы по экономическому развитию

Президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшие шесть месяцев создать в регионах штабы по экономическому развитию, а координировать эту работу поручил лично... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:26

2022-03-16T17:26

2022-03-16T17:26

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшие шесть месяцев создать в регионах штабы по экономическому развитию, а координировать эту работу поручил лично губернаторам."Поручаю всем подразделениям федеральных органов власти в субъектах федерации в ближайшие шесть месяцев в обязательном порядке координировать свою работу с региональными властями. А губернаторам - создать оперативные штабы по обеспечению экономического развития и лично возглавить эту работу", - сказал Путин на совещании по экономической поддержки регионов.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин