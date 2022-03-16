Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/putin-1778509759.html
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному Собранию
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 16.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному Собранию
Развернутое выступление президента России Владимира Путина на совещании по мерам поддержки регионам не отменяет послания Федеральному собранию, заявил РИА... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:53
2022-03-16T17:53
экономика
россия
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778505531_0:45:3480:2003_1920x0_80_0_0_c6dc7040137549db5491cd0fc06b8269.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Развернутое выступление президента России Владимира Путина на совещании по мерам поддержки регионам не отменяет послания Федеральному собранию, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В начале марта Песков говорил, что четких дат послания нет, оно состоится, но по срокам чуть-чуть сдвигается вправо.Президент раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.В прошлом году послание из-за пандемии состоялось в апреле.
https://ria.ru/20220316/putin-1778485816.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778505531_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_c85f95ebd819b19a260a50e6bccaf967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, дмитрий песков
17:53 16.03.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному Собранию

Песков: речь Путина на совещании по поддержке регионов не отменяет послания парламенту

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТрансляция совещания у президента России Владимира Путина о мерах социально-экономической поддержки регионов
Трансляция совещания у президента России Владимира Путина о мерах социально-экономической поддержки регионов - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Трансляция совещания у президента России Владимира Путина о мерах социально-экономической поддержки регионов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Развернутое выступление президента России Владимира Путина на совещании по мерам поддержки регионам не отменяет послания Федеральному собранию, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет. Это все-таки разные форматы", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, есть ли необходимость в послании парламенту после почти 40-минутной речи, в которой были затронуты актуальные проблемы внешней политики, дан анализ ситуации в экономики, озвучены меры поддержки гражданам и бизнесу.
В начале марта Песков говорил, что четких дат послания нет, оно состоится, но по срокам чуть-чуть сдвигается вправо.
Президент раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.
В прошлом году послание из-за пандемии состоялось в апреле.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 16:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
О новых мерах поддержки россиян и Украине. Главное из речи Путина
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала