В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному Собранию
Песков: речь Путина на совещании по поддержке регионов не отменяет послания парламенту
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТрансляция совещания у президента России Владимира Путина о мерах социально-экономической поддержки регионов
Трансляция совещания у президента России Владимира Путина о мерах социально-экономической поддержки регионов
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Развернутое выступление президента России Владимира Путина на совещании по мерам поддержки регионам не отменяет послания Федеральному собранию, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет. Это все-таки разные форматы", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, есть ли необходимость в послании парламенту после почти 40-минутной речи, в которой были затронуты актуальные проблемы внешней политики, дан анализ ситуации в экономики, озвучены меры поддержки гражданам и бизнесу.
В начале марта Песков говорил, что четких дат послания нет, оно состоится, но по срокам чуть-чуть сдвигается вправо.
Президент раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.
В прошлом году послание из-за пандемии состоялось в апреле.