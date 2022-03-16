https://ria.ru/20220316/putin-1778509759.html

В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному Собранию

В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 16.03.2022

В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному Собранию

Развернутое выступление президента России Владимира Путина на совещании по мерам поддержки регионам не отменяет послания Федеральному собранию, заявил РИА... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:53

2022-03-16T17:53

2022-03-16T17:53

экономика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Развернутое выступление президента России Владимира Путина на совещании по мерам поддержки регионам не отменяет послания Федеральному собранию, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В начале марта Песков говорил, что четких дат послания нет, оно состоится, но по срокам чуть-чуть сдвигается вправо.Президент раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.В прошлом году послание из-за пандемии состоялось в апреле.

https://ria.ru/20220316/putin-1778485816.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, дмитрий песков