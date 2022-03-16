Посольство заявило о попытках британских властей закрыть русскую школу
Посольство заявило о попытках британских властей закрыть одну из русских школ
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости. Власти Великобритании пытаются закрыть одну из русских школ, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне в связи с санкционной политикой Соединённого Королевства.
"Расширяя и углубляя ограничительные меры и раздувая антироссийскую пропаганду, Великобритания переходит границы здравого смысла и морали. Под ударом оказываются не только экономические, но и гуманитарные, культурные, простые человеческие контакты – те самые связи, которые по определению не должны политизироваться. Уже отмечаем попытку – пока безуспешную – закрытия одной из русских школ в Англии", - отметили в дипмиссии.
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Там добавили, что деятелей культуры и спорта из России заставляют подписать "заявления о лояльности" с осуждением специальной военной операции на Украине.
"Это было предложено сделать нашим музыкантам. Аналогичное требование выдвинуто в адрес российских теннисистов, которые, как известно, сейчас занимают ведущие места в рейтингах. Множится количество спортивных состязаний, из которых российские спортсмены попросту исключаются. В прославленных британских университетах доходит до того, что в отношении преподавателей, хоть немного ставящих под сомнения официальный западный нарратив в связи с событиями на Украине, начинаются служебные разбирательства", - пояснили в посольстве.
Там подчеркнули, что такие дискриминационные решения принимаются либо по прямому указанию властей, либо под влиянием насаждаемого ими информационного фона. "Всем очевидно лицемерие заявлений о том, что "разногласия" у Лондона с российским руководством, а не народом", - заключили в дипмиссии.
По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.