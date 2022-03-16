Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину на электронику
Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину на вычислительную технику
Мужчина работает за ноутбуком
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину на вычислительную технику и компоненты для производства электроники, которые попали в санкционные списки, сообщили в пресс-службе.
"Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину для продукции, которая попала в санкционные списки и не производится в России совсем или в нужном объеме. Это позволит поддержать российских производителей техники, пока не сформируются новые цепочки поставок и производства внутри России", - говорится в сообщении.
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Ранее в среду издание "Коммерсант" со ссылкой на источники уточнило, что речь идет о системах хранения данных (СХД), жестких дисках, электронных интегральных схемах, полупроводниковых приборах.
Также ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия предлагает партнерам по ЕАЭС, в частности, повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза в рамках электронной торговли. Кроме того, предлагается сформировать перечень "критически важных" ввозимых товаров и для них предусмотреть существенное упрощение процедур таможенного оформления, обнулить ввозные пошлины и приостановить действие антидемпинговых пошлин.
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