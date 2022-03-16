https://ria.ru/20220316/poshlina-1778420973.html

Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину на электронику

Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину на электронику - РИА Новости, 16.03.2022

Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину на электронику

Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину на вычислительную технику и компоненты для производства электроники, которые попали в санкционные... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:30

2022-03-16T12:30

2022-03-16T12:30

экономика

михаил мишустин

россия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину на вычислительную технику и компоненты для производства электроники, которые попали в санкционные списки, сообщили в пресс-службе."Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину для продукции, которая попала в санкционные списки и не производится в России совсем или в нужном объеме. Это позволит поддержать российских производителей техники, пока не сформируются новые цепочки поставок и производства внутри России", - говорится в сообщении.Ранее в среду издание "Коммерсант" со ссылкой на источники уточнило, что речь идет о системах хранения данных (СХД), жестких дисках, электронных интегральных схемах, полупроводниковых приборах.Также ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия предлагает партнерам по ЕАЭС, в частности, повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза в рамках электронной торговли. Кроме того, предлагается сформировать перечень "критически важных" ввозимых товаров и для них предусмотреть существенное упрощение процедур таможенного оформления, обнулить ввозные пошлины и приостановить действие антидемпинговых пошлин.

https://ria.ru/20220315/poshlina-1778264052.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, михаил мишустин, россия, евразийский экономический союз