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Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину на электронику - РИА Новости, 16.03.2022
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Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину на электронику
Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину на электронику - РИА Новости, 16.03.2022
Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину на электронику
Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину на вычислительную технику и компоненты для производства электроники, которые попали в санкционные... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:30
2022-03-16T12:30
экономика
михаил мишустин
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину на вычислительную технику и компоненты для производства электроники, которые попали в санкционные списки, сообщили в пресс-службе."Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину для продукции, которая попала в санкционные списки и не производится в России совсем или в нужном объеме. Это позволит поддержать российских производителей техники, пока не сформируются новые цепочки поставок и производства внутри России", - говорится в сообщении.Ранее в среду издание "Коммерсант" со ссылкой на источники уточнило, что речь идет о системах хранения данных (СХД), жестких дисках, электронных интегральных схемах, полупроводниковых приборах.Также ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия предлагает партнерам по ЕАЭС, в частности, повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза в рамках электронной торговли. Кроме того, предлагается сформировать перечень "критически важных" ввозимых товаров и для них предусмотреть существенное упрощение процедур таможенного оформления, обнулить ввозные пошлины и приостановить действие антидемпинговых пошлин.
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экономика, михаил мишустин, россия, евразийский экономический союз
12:30 16.03.2022
 
Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину на электронику

Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину на вычислительную технику

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину на вычислительную технику и компоненты для производства электроники, которые попали в санкционные списки, сообщили в пресс-службе.
"Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину для продукции, которая попала в санкционные списки и не производится в России совсем или в нужном объеме. Это позволит поддержать российских производителей техники, пока не сформируются новые цепочки поставок и производства внутри России", - говорится в сообщении.
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Ранее в среду издание "Коммерсант" со ссылкой на источники уточнило, что речь идет о системах хранения данных (СХД), жестких дисках, электронных интегральных схемах, полупроводниковых приборах.
Также ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия предлагает партнерам по ЕАЭС, в частности, повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза в рамках электронной торговли. Кроме того, предлагается сформировать перечень "критически важных" ввозимых товаров и для них предусмотреть существенное упрощение процедур таможенного оформления, обнулить ввозные пошлины и приостановить действие антидемпинговых пошлин.
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссияЕвразийский экономический союз
 
 
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