https://ria.ru/20220316/pogoda-1778375564.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 16.03.2022

Москвичам рассказали о погоде в среду

Солнечная погода с высоким атмосферным давлением и температурой до плюс двух градусов ожидается в Москве, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T08:17

2022-03-16T08:17

2022-03-16T08:17

общество

москва

погода

центр "фобос"

елена волосюк

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Солнечная погода с высоким атмосферным давлением и температурой до плюс двух градусов ожидается в Москве, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Столичный регион сегодня будет находиться под влиянием антициклона. Нас ожидает сухая, солнечная погода, но с температурой примерно на три градуса ниже средних многолетних значений. Несмотря на яркое солнце, в дневные часы столбики термометров с трудом преодолеют нулевую отметку, в Москве мы обещаем ноль - плюс два, не выше, в столичном регионе - от минус трех до плюс двух", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, атмосферное давление продолжит расти и повысится до 765 миллиметров ртутного столба, это почти на 18 единиц выше нормы.

https://ria.ru/20220315/moroz-1778249235.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, центр "фобос", елена волосюк