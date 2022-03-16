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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 16.03.2022
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Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 16.03.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Солнечная погода с высоким атмосферным давлением и температурой до плюс двух градусов ожидается в Москве, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T08:17
2022-03-16T08:17
общество
москва
погода
центр "фобос"
елена волосюк
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Солнечная погода с высоким атмосферным давлением и температурой до плюс двух градусов ожидается в Москве, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Столичный регион сегодня будет находиться под влиянием антициклона. Нас ожидает сухая, солнечная погода, но с температурой примерно на три градуса ниже средних многолетних значений. Несмотря на яркое солнце, в дневные часы столбики термометров с трудом преодолеют нулевую отметку, в Москве мы обещаем ноль - плюс два, не выше, в столичном регионе - от минус трех до плюс двух", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, атмосферное давление продолжит расти и повысится до 765 миллиметров ртутного столба, это почти на 18 единиц выше нормы.
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общество, москва, погода, центр "фобос", елена волосюк
08:17 16.03.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик "Фобоса" Волосюк пообещала москвичам солнечную погоду с высоким давлением

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве
Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Солнечная погода с высоким атмосферным давлением и температурой до плюс двух градусов ожидается в Москве, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Столичный регион сегодня будет находиться под влиянием антициклона. Нас ожидает сухая, солнечная погода, но с температурой примерно на три градуса ниже средних многолетних значений. Несмотря на яркое солнце, в дневные часы столбики термометров с трудом преодолеют нулевую отметку, в Москве мы обещаем ноль - плюс два, не выше, в столичном регионе - от минус трех до плюс двух", - рассказала Волосюк.
По словам синоптика, атмосферное давление продолжит расти и повысится до 765 миллиметров ртутного столба, это почти на 18 единиц выше нормы.
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ОбществоМоскваПогодаЦентр "Фобос"Елена Волосюк
 
 
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