https://ria.ru/20220316/podderzhka-1778489844.html

Путин призвал расширить поддержку людей, потерявших работу

Путин призвал расширить поддержку людей, потерявших работу - РИА Новости, 16.03.2022

Путин призвал расширить поддержку людей, потерявших работу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо проанализировать эффективность поддержки людей, потерявших работу, меры надо расширять. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:59

2022-03-16T16:59

2022-03-16T17:14

общество

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо проанализировать эффективность поддержки людей, потерявших работу, меры надо расширять."Также прошу правительство в сжатые сроки проанализировать эффективность меры поддержки людей, потерявших работу. Очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта", - сказал он на совещании.

https://ria.ru/20220228/bezrabotitsa-1775468487.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, владимир путин