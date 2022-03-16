https://ria.ru/20220316/podderzhka-1778489844.html
Путин призвал расширить поддержку людей, потерявших работу
Путин призвал расширить поддержку людей, потерявших работу - РИА Новости, 16.03.2022
Путин призвал расширить поддержку людей, потерявших работу
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо проанализировать эффективность поддержки людей, потерявших работу, меры надо расширять. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:59
2022-03-16T16:59
2022-03-16T17:14
общество
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо проанализировать эффективность поддержки людей, потерявших работу, меры надо расширять."Также прошу правительство в сжатые сроки проанализировать эффективность меры поддержки людей, потерявших работу. Очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта", - сказал он на совещании.
https://ria.ru/20220228/bezrabotitsa-1775468487.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, владимир путин
16:59 16.03.2022 (обновлено: 17:14 16.03.2022)
Путин призвал расширить поддержку людей, потерявших работу
Президент Путин призвал расширить поддержку людей, потерявших работу
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо проанализировать эффективность поддержки людей, потерявших работу, меры надо расширять.
"Также прошу правительство в сжатые сроки проанализировать эффективность меры поддержки людей, потерявших работу. Очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта", - сказал он на совещании.