https://ria.ru/20220316/peregovory-1778553119.html

Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине - РИА Новости, 16.03.2022

Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимир Зеленским, обсуждалась последняя ситуация на Украине, турецкий лидер... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T20:50

2022-03-16T20:50

2022-03-16T21:10

украина

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

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АНКАРА, 16 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимир Зеленским, обсуждалась последняя ситуация на Украине, турецкий лидер заявил о важности установления устойчивого прекращения огня, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера."Президент Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским... Президент Эрдоган заявил, что продолжит свои усилия по организации встречи украинского президента Зеленского и российского президента Владимира Путина. На встрече с Зеленским президент Эрдоган заявил, что Анкара стремится, как можно скорее, добиться устойчивого прекращения огня и что продолжение войны никому не выгодно", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/kompromiss-1778542809.html

https://ria.ru/20220309/turtsiya-1777301447.html

украина

турция

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский