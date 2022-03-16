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Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778553119.html
Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине
Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимир Зеленским, обсуждалась последняя ситуация на Украине, турецкий лидер... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T20:50
2022-03-16T21:10
украина
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
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АНКАРА, 16 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимир Зеленским, обсуждалась последняя ситуация на Украине, турецкий лидер заявил о важности установления устойчивого прекращения огня, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера."Президент Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским... Президент Эрдоган заявил, что продолжит свои усилия по организации встречи украинского президента Зеленского и российского президента Владимира Путина. На встрече с Зеленским президент Эрдоган заявил, что Анкара стремится, как можно скорее, добиться устойчивого прекращения огня и что продолжение войны никому не выгодно", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/kompromiss-1778542809.html
https://ria.ru/20220309/turtsiya-1777301447.html
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украина, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский
20:50 16.03.2022 (обновлено: 21:10 16.03.2022)
 
Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Президент Турции Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Фото : Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган
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АНКАРА, 16 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимир Зеленским, обсуждалась последняя ситуация на Украине, турецкий лидер заявил о важности установления устойчивого прекращения огня, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера.
"Президент Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским... Президент Эрдоган заявил, что продолжит свои усилия по организации встречи украинского президента Зеленского и российского президента Владимира Путина. На встрече с Зеленским президент Эрдоган заявил, что Анкара стремится, как можно скорее, добиться устойчивого прекращения огня и что продолжение войны никому не выгодно", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 19:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что нашли общие позиции на переговорах с Россией
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 15:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Турция отправила на Украину сирийских боевиков, сообщил источник
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Зеленский
 
 
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