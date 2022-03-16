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Патриарх Кирилл и папа Франциск обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
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Религия
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778509039.html
Патриарх Кирилл и папа Франциск обсудили ситуацию на Украине
Патриарх Кирилл и папа Франциск обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Патриарх Кирилл и папа Франциск обсудили ситуацию на Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудил по удаленной связи с папой Римским Франциском ситуацию на Украине и гуманитарные усилия Русской православной и... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:51
2022-03-16T17:51
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
римско-католическая церковь
русская православная церковь
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудил по удаленной связи с папой Римским Франциском ситуацию на Украине и гуманитарные усилия Русской православной и Римско-католической церквей, сообщает сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата."16 марта 2022 года при помощи средств удаленной связи состоялась беседа святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском. &lt;...&gt; Состоялось детальное обсуждение ситуации на украинской земле. Особое внимание было уделено гуманитарным аспектам текущего кризиса и действиям Русской православной церкви и Римско-католической церкви по преодолению его последствий", - говорится в сообщении.Кроме того, папа Франциск и патриарх Кирилл обсудили ряд текущих вопросов двустороннего взаимодействия."Стороны подчеркнули исключительное значение продолжающегося переговорного процесса, выразив надежду на скорейшее достижение справедливого мира", - сказано в сообщении ОВЦС.В переговорах, по информации Отдела внешних церковных связей, участвовали также председатель отдела митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) и глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.
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франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, русская православная церковь
17:51 16.03.2022
 
Патриарх Кирилл и папа Франциск обсудили ситуацию на Украине

Патриарх и папа выразили надежду на "скорейшее достижение справедливого мира"

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВстреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудил по удаленной связи с папой Римским Франциском ситуацию на Украине и гуманитарные усилия Русской православной и Римско-католической церквей, сообщает сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
"16 марта 2022 года при помощи средств удаленной связи состоялась беседа святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском. <...> Состоялось детальное обсуждение ситуации на украинской земле. Особое внимание было уделено гуманитарным аспектам текущего кризиса и действиям Русской православной церкви и Римско-католической церкви по преодолению его последствий", - говорится в сообщении.
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Кроме того, папа Франциск и патриарх Кирилл обсудили ряд текущих вопросов двустороннего взаимодействия.
"Стороны подчеркнули исключительное значение продолжающегося переговорного процесса, выразив надежду на скорейшее достижение справедливого мира", - сказано в сообщении ОВЦС.
В переговорах, по информации Отдела внешних церковных связей, участвовали также председатель отдела митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) и глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.
 
РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Римско-католическая церковьРусская православная церковь
 
 
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