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В Анкаре надеются на положительный итог российско-украинских переговоров - РИА Новости, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778466499.html
В Анкаре надеются на положительный итог российско-украинских переговоров
В Анкаре надеются на положительный итог российско-украинских переговоров - РИА Новости, 16.03.2022
В Анкаре надеются на положительный итог российско-украинских переговоров
Турция надеется, что переговоры России и Украины приведут к положительному результату, с каждым раундом понимания все больше, заявил глава МИД Турции Мевлют... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:49
2022-03-16T15:59
обострение ситуации в днр и лнр
мевлют чавушоглу
в мире
турция
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Турция надеется, что переговоры России и Украины приведут к положительному результату, с каждым раундом понимания все больше, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Несмотря на всю сложность условий, мы продолжаем верить в дипломатию. Мы сохраняем эту веру, мы поддерживаем переговоры, проводимые в Белоруссии, и желаем, чтобы они принесли положительные результаты. Как государство, которое имеет контакты с обеими сторонами, мы делаем все от нас зависящее, чтобы внести вклад в данный процесс", - сказал журналистам Чавушоглу по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.Министр напомнил, что в этих рамках турецкая сторона провела встречу с Лавровым и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. "С каждой последующей встречей позиции сторон становятся более понятными и обеспечивают подходящую почву", - отметил турецкий министр.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778431722.html
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мевлют чавушоглу, в мире, турция, украина, россия, ситуация в днр и лнр
15:49 16.03.2022 (обновлено: 15:59 16.03.2022)
 
В Анкаре надеются на положительный итог российско-украинских переговоров

Глава МИД Турции Чавушоглу надеется на положительный итог переговоров Москвы и Киева

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Турция надеется, что переговоры России и Украины приведут к положительному результату, с каждым раундом понимания все больше, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Несмотря на всю сложность условий, мы продолжаем верить в дипломатию. Мы сохраняем эту веру, мы поддерживаем переговоры, проводимые в Белоруссии, и желаем, чтобы они принесли положительные результаты. Как государство, которое имеет контакты с обеими сторонами, мы делаем все от нас зависящее, чтобы внести вклад в данный процесс", - сказал журналистам Чавушоглу по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Министр напомнил, что в этих рамках турецкая сторона провела встречу с Лавровым и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. "С каждой последующей встречей позиции сторон становятся более понятными и обеспечивают подходящую почву", - отметил турецкий министр.
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