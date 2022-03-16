15:49 16.03.2022 (обновлено: 15:59 16.03.2022)
В Анкаре надеются на положительный итог российско-украинских переговоров
Глава МИД Турции Чавушоглу надеется на положительный итог переговоров Москвы и Киева
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Турция надеется, что переговоры России и Украины приведут к положительному результату, с каждым раундом понимания все больше, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Несмотря на всю сложность условий, мы продолжаем верить в дипломатию. Мы сохраняем эту веру, мы поддерживаем переговоры, проводимые в Белоруссии, и желаем, чтобы они принесли положительные результаты. Как государство, которое имеет контакты с обеими сторонами, мы делаем все от нас зависящее, чтобы внести вклад в данный процесс", - сказал журналистам Чавушоглу по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Министр напомнил, что в этих рамках турецкая сторона провела встречу с Лавровым и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. "С каждой последующей встречей позиции сторон становятся более понятными и обеспечивают подходящую почву", - отметил турецкий министр.