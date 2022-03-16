https://ria.ru/20220316/peregovory-1778466499.html

В Анкаре надеются на положительный итог российско-украинских переговоров

В Анкаре надеются на положительный итог российско-украинских переговоров - РИА Новости, 16.03.2022

В Анкаре надеются на положительный итог российско-украинских переговоров

Турция надеется, что переговоры России и Украины приведут к положительному результату, с каждым раундом понимания все больше, заявил глава МИД Турции Мевлют... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:49

2022-03-16T15:49

2022-03-16T15:59

обострение ситуации в днр и лнр

мевлют чавушоглу

в мире

турция

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Турция надеется, что переговоры России и Украины приведут к положительному результату, с каждым раундом понимания все больше, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Несмотря на всю сложность условий, мы продолжаем верить в дипломатию. Мы сохраняем эту веру, мы поддерживаем переговоры, проводимые в Белоруссии, и желаем, чтобы они принесли положительные результаты. Как государство, которое имеет контакты с обеими сторонами, мы делаем все от нас зависящее, чтобы внести вклад в данный процесс", - сказал журналистам Чавушоглу по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.Министр напомнил, что в этих рамках турецкая сторона провела встречу с Лавровым и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. "С каждой последующей встречей позиции сторон становятся более понятными и обеспечивают подходящую почву", - отметил турецкий министр.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778431722.html

турция

украина

россия

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Кирилл Волков

мевлют чавушоглу, в мире, турция, украина, россия, ситуация в днр и лнр