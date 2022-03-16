https://ria.ru/20220316/peregovory-1778418841.html

Мединский рассказал о прогрессе на переговорах с Украиной

Мединский рассказал о прогрессе на переговорах с Украиной - РИА Новости, 16.03.2022

Мединский рассказал о прогрессе на переговорах с Украиной

Россия и Украина на переговорах достигли определенного прогресса по ряду позиций, но не по всем, позиции сторон определены достаточно четко, заявил глава... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:21

2022-03-16T12:21

2022-03-16T12:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

владимир мединский

донбасс

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия и Украина на переговорах достигли определенного прогресса по ряду позиций, но не по всем, позиции сторон определены достаточно четко, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.В понедельник Россия и Украина запустили очередной раунд переговоров, на этот раз он прошел в формате видеоконференции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778415638.html

россия

украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, владимир мединский, донбасс