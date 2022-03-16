Мединский рассказал о прогрессе на переговорах с Украиной
Мединский: Россия и Украина на переговорах достигли прогресса по ряду позиций
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владимир Мединский отвечает на вопросы журналистов после завершения российско-украинских переговоров
Помощник президента России Владимир Мединский отвечает на вопросы журналистов после завершения российско-украинских переговоров. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия и Украина на переговорах достигли определенного прогресса по ряду позиций, но не по всем, позиции сторон определены достаточно четко, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.
"Есть определенный прогресс по ряду позиций, но не по всем. Позиции сторон определены, они достаточно четкие, мы движемся не спеша, соблюдая все интересы Российской Федерации и ее граждан", - сказал Мединский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.