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Мединский рассказал о ходе переговоров с Украиной - РИА Новости, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778411681.html
Мединский рассказал о ходе переговоров с Украиной
Мединский рассказал о ходе переговоров с Украиной - РИА Новости, 16.03.2022
Мединский рассказал о ходе переговоров с Украиной
Переговоры с Украиной идут тяжело, медленно, но Россия искренне стремится как можно скорее прийти на них к миру, заявил глава делегации РФ, помощник президента... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:55
2022-03-16T11:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
владимир мединский
донецкая народная республика
луганская народная республика
нато
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Переговоры с Украиной идут тяжело, медленно, но Россия искренне стремится как можно скорее прийти на них к миру, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский."Переговоры идут тяжело, медленно. Конечно, нам хотелось бы, чтобы это все происходило гораздо быстрее, это такое искреннее стремление российской стороны. Мы хотим как можно скорее прийти к миру", - сказал Мединский."Главная задача переговорной группы заключается в том, чтобы среди огромного количества сложных вопросов находить те, по которым можно найти согласие, опираться на них, вытаскивать эти общие вопросы в повестку и так постепенно, шаг за шагом, двигаться к результату - заключению мира, который устроит наши народы", - подчеркнул он.В связи с этим Мединский отметил, что не хотел бы концентрироваться на трудностях, которые возникают в переговорном процессе. "Поверьте, что стремление нашего государства и задача, которую поставил президент, - это задача достижения мира на земле Украины, это мирное, нейтральное, дружеское по отношению к нам государство, которое не является плацдармом НАТО, не является форпостом тех сил, которые хотят нанести вред нашей стране", - резюмировал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778384593.html
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в мире, украина, россия, владимир мединский, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, владимир путин
11:55 16.03.2022
 
Мединский рассказал о ходе переговоров с Украиной

Помощник президента Мединский заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно

© РИА Новости / МИД Белоруссии / Перейти в фотобанкЧлены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / МИД Белоруссии
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Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Переговоры с Украиной идут тяжело, медленно, но Россия искренне стремится как можно скорее прийти на них к миру, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.
"Переговоры идут тяжело, медленно. Конечно, нам хотелось бы, чтобы это все происходило гораздо быстрее, это такое искреннее стремление российской стороны. Мы хотим как можно скорее прийти к миру", - сказал Мединский.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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"Главная задача переговорной группы заключается в том, чтобы среди огромного количества сложных вопросов находить те, по которым можно найти согласие, опираться на них, вытаскивать эти общие вопросы в повестку и так постепенно, шаг за шагом, двигаться к результату - заключению мира, который устроит наши народы", - подчеркнул он.
В связи с этим Мединский отметил, что не хотел бы концентрироваться на трудностях, которые возникают в переговорном процессе. "Поверьте, что стремление нашего государства и задача, которую поставил президент, - это задача достижения мира на земле Украины, это мирное, нейтральное, дружеское по отношению к нам государство, которое не является плацдармом НАТО, не является форпостом тех сил, которые хотят нанести вред нашей стране", - резюмировал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 14:37
Россия настроена найти решение на переговорах с Украиной, заявил Лавров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияВладимир МединскийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаНАТОВладимир Путин
 
 
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