https://ria.ru/20220316/peregovory-1778411681.html

Мединский рассказал о ходе переговоров с Украиной

Мединский рассказал о ходе переговоров с Украиной - РИА Новости, 16.03.2022

Мединский рассказал о ходе переговоров с Украиной

Переговоры с Украиной идут тяжело, медленно, но Россия искренне стремится как можно скорее прийти на них к миру, заявил глава делегации РФ, помощник президента... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:55

2022-03-16T11:55

2022-03-16T11:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

владимир мединский

донецкая народная республика

луганская народная республика

нато

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Переговоры с Украиной идут тяжело, медленно, но Россия искренне стремится как можно скорее прийти на них к миру, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский."Переговоры идут тяжело, медленно. Конечно, нам хотелось бы, чтобы это все происходило гораздо быстрее, это такое искреннее стремление российской стороны. Мы хотим как можно скорее прийти к миру", - сказал Мединский."Главная задача переговорной группы заключается в том, чтобы среди огромного количества сложных вопросов находить те, по которым можно найти согласие, опираться на них, вытаскивать эти общие вопросы в повестку и так постепенно, шаг за шагом, двигаться к результату - заключению мира, который устроит наши народы", - подчеркнул он.В связи с этим Мединский отметил, что не хотел бы концентрироваться на трудностях, которые возникают в переговорном процессе. "Поверьте, что стремление нашего государства и задача, которую поставил президент, - это задача достижения мира на земле Украины, это мирное, нейтральное, дружеское по отношению к нам государство, которое не является плацдармом НАТО, не является форпостом тех сил, которые хотят нанести вред нашей стране", - резюмировал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/peregovory-1778384593.html

https://ria.ru/20220310/peregovory-1777476991.html

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, россия, владимир мединский, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, владимир путин