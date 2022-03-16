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Патрушев обсудил с Салливаном ситуацию на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
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Патрушев обсудил с Салливаном ситуацию на Украине
Патрушев обсудил с Салливаном ситуацию на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Патрушев обсудил с Салливаном ситуацию на Украине
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:37
2022-03-16T16:53
сша
россия
киев
в мире
украина
николай патрушев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном, особое внимание уделено ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Разговор состоялся сегодня по инициативе американской стороны. Особое внимание уделено ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в телефонном разговоре с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном довел до Вашингтона позицию России о недопустимости попыток затягивания переговорного процесса, предпринимаемых Киевом по указаниям извне, призвал американскую сторону оказать влияние на власти Украины для скорейшего достижения прогресса в урегулировании кризиса дипломатическим путем, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ."До Вашингтона доведена позиция России о недопустимости попыток затягивания переговорного процесса, предпринимаемых Киевом по указаниям извне", - говорится в сообщении. Отмечается, что Патрушев "призвал американскую сторону оказать влияние на Киев для скорейшего достижения прогресса в урегулировании кризиса дипломатическим путем".Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в телефонном разговоре с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном указал на недопустимость планирования и подстрекательства к провокациям, связанным с возможностью применения на Украине оружия массового уничтожения, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в телефонном разговоре с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном заявил о необходимости прекратить поддержку Вашингтоном неонацистов на Украине, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Секретарь Совета Безопасности России заявил о необходимости прекращения поддержки Вашингтоном неонацистов и террористов на Украине и содействия переброске в зону конфликта иностранных наемников, а также отказа от продолжения поставок вооружений киевскому режиму. Отмечено, что указанные шаги будут вести лишь к дальнейшей эскалации", - говорится в сообщении.Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в телефонном разговоре с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в среду поддержал предложение о продолжении контактов, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Предложение американской стороны о продолжении контактов поддержано", - говорится в сообщении. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html
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сша, россия, киев, в мире, украина, николай патрушев
16:37 16.03.2022 (обновлено: 16:53 16.03.2022)
 
Патрушев обсудил с Салливаном ситуацию на Украине

Секретарь СБ Патрушев обсудил с помощником Байдена Салливаном ситуацию на Украине

© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Sputnik
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном, особое внимание уделено ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Разговор состоялся сегодня по инициативе американской стороны. Особое внимание уделено ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в телефонном разговоре с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном довел до Вашингтона позицию России о недопустимости попыток затягивания переговорного процесса, предпринимаемых Киевом по указаниям извне, призвал американскую сторону оказать влияние на власти Украины для скорейшего достижения прогресса в урегулировании кризиса дипломатическим путем, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"До Вашингтона доведена позиция России о недопустимости попыток затягивания переговорного процесса, предпринимаемых Киевом по указаниям извне", - говорится в сообщении. Отмечается, что Патрушев "призвал американскую сторону оказать влияние на Киев для скорейшего достижения прогресса в урегулировании кризиса дипломатическим путем".
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в телефонном разговоре с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном указал на недопустимость планирования и подстрекательства к провокациям, связанным с возможностью применения на Украине оружия массового уничтожения, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в телефонном разговоре с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном заявил о необходимости прекратить поддержку Вашингтоном неонацистов на Украине, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Секретарь Совета Безопасности России заявил о необходимости прекращения поддержки Вашингтоном неонацистов и террористов на Украине и содействия переброске в зону конфликта иностранных наемников, а также отказа от продолжения поставок вооружений киевскому режиму. Отмечено, что указанные шаги будут вести лишь к дальнейшей эскалации", - говорится в сообщении.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в телефонном разговоре с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в среду поддержал предложение о продолжении контактов, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
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"Предложение американской стороны о продолжении контактов поддержано", - говорится в сообщении. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе США.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
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