https://ria.ru/20220316/oruzhie-1778426552.html

Россия передаст ДНР и ЛНР украинское оружие из складов в Херсонской области

Россия передаст ДНР и ЛНР украинское оружие из складов в Херсонской области - РИА Новости, 16.03.2022

Россия передаст ДНР и ЛНР украинское оружие из складов в Херсонской области

Вооруженные силы РФ передадут бойцам народной милиции ДНР и ЛНР боеприпасы и стрелковое оружие из украинских военных складов в Херсонской области, сообщает в... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:58

2022-03-16T12:58

2022-03-16T13:24

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

javelin (птрк)

россия

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ передадут бойцам народной милиции ДНР и ЛНР боеприпасы и стрелковое оружие из украинских военных складов в Херсонской области, сообщает в среду Минобороны РФ.Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ передают трофейную, в том числе иностранного производства, военную технику подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой народных республик, бойцов республик переобучают для освоения образцов противотанковых ракетных комплексов Javelin и Nlaw."Российские военнослужащие передадут народной милиции ДНР и ЛНР боеприпасы и стрелковое оружие, хранившееся на военных складах ВСУ в Херсонской области", - говорится в сообщении.Там также отмечается, что военнослужащие РФ в ходе специальной военной операции на территории Херсонской области взяли под контроль большой склад ракетно-артиллерийского вооружения. Накануне при приближении российских подразделений военнослужащие ВСУ спешно оставили свои позиции и склад.Несколько ангаров и подземных хранилищ на территории военного объекта заполнены стрелковым вооружением и боеприпасами. На складах по самым приблизительным подсчетам находится более 10 000 ящиков с ручными гранатами Ф-1, сотни ящиков с выстрелами к противотанковым гранатомётам. Тысячи ящиков с патронами к стрелковому вооружению.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778374926.html

https://ria.ru/20220315/tekhnika-1778242321.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ракетно-артиллерийский склад в Херсонской области Минобороны России показало перешедший под контроль российских военных ракетно-артиллерийский склад в Херсонской области: там более 10 тыс ящиков с гранатами Ф-1, сотни ящиков с выстрелами к противотанковым гранатомётам, тысячи с патронами - это передадут силам ДНР и ЛНР. 2022-03-16T12:58 true PT2M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, javelin (птрк), россия, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)