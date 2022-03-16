https://ria.ru/20220316/operatsiya-1778483004.html
Операция только в Донбассе не ликвидировала бы угрозу, заявил Путин
Операция только в Донбассе не ликвидировала бы угрозу, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Операция только в Донбассе не ликвидировала бы угрозу, заявил Путин
Если бы войска РФ действовали только на Донбассе, это не привело бы к ликвидации угрозы, там пролегла бы новая линия фронта, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:39
2022-03-16T16:39
2022-03-16T17:01
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
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россия
украина
донбасс
владимир путин
нато
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Если бы войска РФ действовали только на Донбассе, это не привело бы к ликвидации угрозы, там пролегла бы новая линия фронта, заявил президент России Владимир Путин."Если бы наши войска действовали только на территории народных республик, помогли им освободить свои земли, это не стало бы окончательным решением, не привело бы к миру и не ликвидировало бы в корне угрозы для нашей страны – для России. Напротив, вокруг Донбасса и по его границам пролегла бы новая линия фронта", - сообщил Путин.По его словам, продолжались бы обстрелы, а инфраструктура НАТО развертывалась бы еще быстрее. "Продолжались бы обстрелы и провокации. То есть вооруженный конфликт тянулся бы бесконечно, подпитывался реваншистской истерией киевского режима, а военная инфраструктура НАТО на Украине развертывалась бы еще быстрее и агрессивнее. Мы были бы поставлены перед фактом, что ударные наступательные вооружения альянса уже у наших границ", - сказал президент. Кроме того, он добавил, что у РФ не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию."Повторю, у нас не оставалось другого варианта для самозащиты, для обеспечения безопасности России, кроме проведения спецоперации", - отметил Путин.
https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774901107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, нато
16:39 16.03.2022 (обновлено: 17:01 16.03.2022)
Операция только в Донбассе не ликвидировала бы угрозу, заявил Путин
Президент Путин: если бы войска вошли только в Донбасс, угроза не была бы ликвидирована