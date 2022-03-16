Рейтинг@Mail.ru
Операция только в Донбассе не ликвидировала бы угрозу, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/operatsiya-1778483004.html
Операция только в Донбассе не ликвидировала бы угрозу, заявил Путин
Операция только в Донбассе не ликвидировала бы угрозу, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Операция только в Донбассе не ликвидировала бы угрозу, заявил Путин
Если бы войска РФ действовали только на Донбассе, это не привело бы к ликвидации угрозы, там пролегла бы новая линия фронта, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:39
2022-03-16T17:01
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
владимир путин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774961702_0:59:3515:2036_1920x0_80_0_0_cc74b0ee32dab1cae4d06b93e39e2494.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Если бы войска РФ действовали только на Донбассе, это не привело бы к ликвидации угрозы, там пролегла бы новая линия фронта, заявил президент России Владимир Путин."Если бы наши войска действовали только на территории народных республик, помогли им освободить свои земли, это не стало бы окончательным решением, не привело бы к миру и не ликвидировало бы в корне угрозы для нашей страны – для России. Напротив, вокруг Донбасса и по его границам пролегла бы новая линия фронта", - сообщил Путин.По его словам, продолжались бы обстрелы, а инфраструктура НАТО развертывалась бы еще быстрее. "Продолжались бы обстрелы и провокации. То есть вооруженный конфликт тянулся бы бесконечно, подпитывался реваншистской истерией киевского режима, а военная инфраструктура НАТО на Украине развертывалась бы еще быстрее и агрессивнее. Мы были бы поставлены перед фактом, что ударные наступательные вооружения альянса уже у наших границ", - сказал президент. Кроме того, он добавил, что у РФ не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию."Повторю, у нас не оставалось другого варианта для самозащиты, для обеспечения безопасности России, кроме проведения спецоперации", - отметил Путин.
https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774901107.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774961702_563:0:3294:2048_1920x0_80_0_0_da64129b90477f0793820bb5d6e25052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, нато
16:39 16.03.2022 (обновлено: 17:01 16.03.2022)
 
Операция только в Донбассе не ликвидировала бы угрозу, заявил Путин

Президент Путин: если бы войска вошли только в Донбасс, угроза не была бы ликвидирована

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКолонна военной техники ВС РФ
Колонна военной техники ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Колонна военной техники ВС РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Если бы войска РФ действовали только на Донбассе, это не привело бы к ликвидации угрозы, там пролегла бы новая линия фронта, заявил президент России Владимир Путин.
"Если бы наши войска действовали только на территории народных республик, помогли им освободить свои земли, это не стало бы окончательным решением, не привело бы к миру и не ликвидировало бы в корне угрозы для нашей страны – для России. Напротив, вокруг Донбасса и по его границам пролегла бы новая линия фронта", - сообщил Путин.
По его словам, продолжались бы обстрелы, а инфраструктура НАТО развертывалась бы еще быстрее. "Продолжались бы обстрелы и провокации. То есть вооруженный конфликт тянулся бы бесконечно, подпитывался реваншистской истерией киевского режима, а военная инфраструктура НАТО на Украине развертывалась бы еще быстрее и агрессивнее. Мы были бы поставлены перед фактом, что ударные наступательные вооружения альянса уже у наших границ", - сказал президент. Кроме того, он добавил, что у РФ не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию.
"Повторю, у нас не оставалось другого варианта для самозащиты, для обеспечения безопасности России, кроме проведения спецоперации", - отметил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 21:41
Путин объяснил премьеру Индии, почему началась военная операция на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала