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В ООН отреагировали на слова украинского ведущего о геноциде русских - РИА Новости, 16.03.2022
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В ООН отреагировали на слова украинского ведущего о геноциде русских
В ООН отреагировали на слова украинского ведущего о геноциде русских - РИА Новости, 16.03.2022
В ООН отреагировали на слова украинского ведущего о геноциде русских
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на просьбу прокомментировать слова украинского ведущего Фахрудина Шарафмала призвал воздерживаться РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T20:59
2022-03-16T21:00
в мире
александр бастрыкин
россия
ситуация в днр и лнр
следственный комитет россии (ск рф)
оон
украина
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ООН, 16 мар – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на просьбу прокомментировать слова украинского ведущего Фахрудина Шарафмала призвал воздерживаться от ненавистнической риторики.Шарафмал в эфире украинского телеканала процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских."Я не в курсе таких комментариев. Но мы призвали бы все стороны воздерживаться от какой-либо ненавистнической риторики", - сказал Хак.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил дать правовую оценку высказываниям Шарафмала. В СК считают очевидным, что Шарафмал - типичный представитель украинского национализма, "которым пропитана власть в этой стране, восемь лет уничтожающая гражданское население Донбасса". В соответствии с действующим законодательством следствие проведет необходимые мероприятия, указали в СК.
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в мире, александр бастрыкин, россия, ситуация в днр и лнр, следственный комитет россии (ск рф), оон, украина
20:59 16.03.2022 (обновлено: 21:00 16.03.2022)
 
В ООН отреагировали на слова украинского ведущего о геноциде русских

ООН выступила против ненавистнической риторики после слов украинского ведущего о геноциде

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 16 мар – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на просьбу прокомментировать слова украинского ведущего Фахрудина Шарафмала призвал воздерживаться от ненавистнической риторики.
Шарафмал в эфире украинского телеканала процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских.
"Я не в курсе таких комментариев. Но мы призвали бы все стороны воздерживаться от какой-либо ненавистнической риторики", - сказал Хак.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил дать правовую оценку высказываниям Шарафмала. В СК считают очевидным, что Шарафмал - типичный представитель украинского национализма, "которым пропитана власть в этой стране, восемь лет уничтожающая гражданское население Донбасса". В соответствии с действующим законодательством следствие проведет необходимые мероприятия, указали в СК.
Бойцы националистического батальона Азов (против которого в РФ возбуждено уголовное дело) - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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В миреАлександр БастрыкинРоссияСитуация в ДНР и ЛНРСледственный комитет России (СК РФ)ООНУкраина
 
 
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