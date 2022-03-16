https://ria.ru/20220316/oon-1778554331.html
В ООН отреагировали на слова украинского ведущего о геноциде русских
В ООН отреагировали на слова украинского ведущего о геноциде русских - РИА Новости, 16.03.2022
В ООН отреагировали на слова украинского ведущего о геноциде русских
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на просьбу прокомментировать слова украинского ведущего Фахрудина Шарафмала призвал воздерживаться РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T20:59
2022-03-16T20:59
2022-03-16T21:00
в мире
александр бастрыкин
россия
ситуация в днр и лнр
следственный комитет россии (ск рф)
оон
украина
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ООН, 16 мар – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на просьбу прокомментировать слова украинского ведущего Фахрудина Шарафмала призвал воздерживаться от ненавистнической риторики.Шарафмал в эфире украинского телеканала процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских."Я не в курсе таких комментариев. Но мы призвали бы все стороны воздерживаться от какой-либо ненавистнической риторики", - сказал Хак.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил дать правовую оценку высказываниям Шарафмала. В СК считают очевидным, что Шарафмал - типичный представитель украинского национализма, "которым пропитана власть в этой стране, восемь лет уничтожающая гражданское население Донбасса". В соответствии с действующим законодательством следствие проведет необходимые мероприятия, указали в СК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр бастрыкин, россия, ситуация в днр и лнр, следственный комитет россии (ск рф), оон, украина
20:59 16.03.2022 (обновлено: 21:00 16.03.2022)
В ООН отреагировали на слова украинского ведущего о геноциде русских
ООН выступила против ненавистнической риторики после слов украинского ведущего о геноциде