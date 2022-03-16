https://ria.ru/20220316/oon-1778554331.html

В ООН отреагировали на слова украинского ведущего о геноциде русских

В ООН отреагировали на слова украинского ведущего о геноциде русских - РИА Новости, 16.03.2022

В ООН отреагировали на слова украинского ведущего о геноциде русских

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на просьбу прокомментировать слова украинского ведущего Фахрудина Шарафмала призвал воздерживаться РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T20:59

2022-03-16T20:59

2022-03-16T21:00

в мире

александр бастрыкин

россия

ситуация в днр и лнр

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оон

украина

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ООН, 16 мар – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на просьбу прокомментировать слова украинского ведущего Фахрудина Шарафмала призвал воздерживаться от ненавистнической риторики.Шарафмал в эфире украинского телеканала процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских."Я не в курсе таких комментариев. Но мы призвали бы все стороны воздерживаться от какой-либо ненавистнической риторики", - сказал Хак.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил дать правовую оценку высказываниям Шарафмала. В СК считают очевидным, что Шарафмал - типичный представитель украинского национализма, "которым пропитана власть в этой стране, восемь лет уничтожающая гражданское население Донбасса". В соответствии с действующим законодательством следствие проведет необходимые мероприятия, указали в СК.

https://ria.ru/20220316/zhurnalist-1778480408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, александр бастрыкин, россия, ситуация в днр и лнр, следственный комитет россии (ск рф), оон, украина