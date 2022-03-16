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Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.03.2022
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска за 45 минут обстреляли населенные пункты Гольмовский и Еленовка, выпустили пять мин и 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:33
2022-03-16T14:33
2022-03-16T14:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
луганская народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли населенные пункты Гольмовский и Еленовка, выпустили пять мин и 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.45 ... населенный пункт Гольмовский, выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 12.30 ... населенный пункт Еленовка, выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика, россия
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР заявило, что украинские войска обстреляли Гольмовский и Еленовку