https://ria.ru/20220316/nato-1778538779.html
НАТО уважает любое решение Украины о членстве в альянсе, заявил Столтенберг
НАТО уважает любое решение Украины о членстве в альянсе, заявил Столтенберг - РИА Новости, 16.03.2022
НАТО уважает любое решение Украины о членстве в альянсе, заявил Столтенберг
НАТО остается открытой для присоединения новых членов и будет уважать любое решение Украины о вступлении или невступлении в альянс, сообщил генсек Йенс... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T19:22
2022-03-16T19:22
2022-03-16T19:22
в мире
нато
украина
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. НАТО остается открытой для присоединения новых членов и будет уважать любое решение Украины о вступлении или невступлении в альянс, сообщил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны Североатлантического блока."НАТО уважает решения, которые принимает… руководство Украины. Им решать, иметь ли намерение присоединиться к альянсу или нет. Также за 30 членами НАТО остается дальнейшее решение по этому вопросу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Киев не скрывает, что хочет втянуть США и НАТО в конфликт на Украине, постоянно призывая Запад ввести в стране бесполетную зону. Западные лидеры говорят о невозможности закрытия неба из-за риска третьей мировой, но продолжают поставлять Киеву вооружения. Во вторник Владимир Зеленский говорил, что пришло время признать, что Украина не станет членом НАТО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778402335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, украина, йенс столтенберг
НАТО уважает любое решение Украины о членстве в альянсе, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: альянс уважает любое решение Украины о членстве