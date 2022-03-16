https://ria.ru/20220316/nato-1778422883.html

Сенатор назвал предложение послать миссию НАТО на Украину провокацией

Сенатор назвал предложение послать миссию НАТО на Украину провокацией - РИА Новости, 16.03.2022

Сенатор назвал предложение послать миссию НАТО на Украину провокацией

Предложение вице-премьера Польши Ярослава Качиньского направить на Украину миссию НАТО является абсурдной политической провокацией и для России абсолютно... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:39

2022-03-16T12:39

2022-03-16T12:39

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россия

польша

украина

нато

ярослав качиньский

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Предложение вице-премьера Польши Ярослава Качиньского направить на Украину миссию НАТО является абсурдной политической провокацией и для России абсолютно неприемлемо, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.Ранее вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Качиньский предложил направить на Украину миссию НАТО или миссию более широкого состава."Очевидно, что это предложение иначе как абсурдом и политической провокацией сложно назвать", - заявил Карасин.По его словам, такая инициатива лишь распространяет конфронтацию и способствуют продвижению НАТО на Восток."Такой вариант для России неприемлем", - подчеркнул сенатор.Как отметил Карасин, Россия хочет еще раз предупредить об абсурдности подобных предложений в нынешней ситуации."Польские политики пытаются вовлечь Россию в противостояние, это неприемлемо и абсурдно", - заявил он.

https://ria.ru/20220316/nato-1778405704.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, польша, украина, нато, ярослав качиньский