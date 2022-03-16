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Сенатор назвал предложение послать миссию НАТО на Украину провокацией - РИА Новости, 16.03.2022
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Сенатор назвал предложение послать миссию НАТО на Украину провокацией
Сенатор назвал предложение послать миссию НАТО на Украину провокацией - РИА Новости, 16.03.2022
Сенатор назвал предложение послать миссию НАТО на Украину провокацией
Предложение вице-премьера Польши Ярослава Качиньского направить на Украину миссию НАТО является абсурдной политической провокацией и для России абсолютно... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:39
2022-03-16T12:39
в мире
россия
польша
украина
нато
ярослав качиньский
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Предложение вице-премьера Польши Ярослава Качиньского направить на Украину миссию НАТО является абсурдной политической провокацией и для России абсолютно неприемлемо, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.Ранее вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Качиньский предложил направить на Украину миссию НАТО или миссию более широкого состава."Очевидно, что это предложение иначе как абсурдом и политической провокацией сложно назвать", - заявил Карасин.По его словам, такая инициатива лишь распространяет конфронтацию и способствуют продвижению НАТО на Восток."Такой вариант для России неприемлем", - подчеркнул сенатор.Как отметил Карасин, Россия хочет еще раз предупредить об абсурдности подобных предложений в нынешней ситуации."Польские политики пытаются вовлечь Россию в противостояние, это неприемлемо и абсурдно", - заявил он.
https://ria.ru/20220316/nato-1778405704.html
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в мире, россия, польша, украина, нато, ярослав качиньский
12:39 16.03.2022
 
Сенатор назвал предложение послать миссию НАТО на Украину провокацией

Сенатор Карасин: предложение послать миссию НАТО на Украину — политическая провокация

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСенатор Григорий Карасин
Сенатор Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сенатор Григорий Карасин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Предложение вице-премьера Польши Ярослава Качиньского направить на Украину миссию НАТО является абсурдной политической провокацией и для России абсолютно неприемлемо, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Ранее вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Качиньский предложил направить на Украину миссию НАТО или миссию более широкого состава.
Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 11:31
Министры обороны НАТО могут обсудить инициативу Польши о миссии на Украине
"Очевидно, что это предложение иначе как абсурдом и политической провокацией сложно назвать", - заявил Карасин.
По его словам, такая инициатива лишь распространяет конфронтацию и способствуют продвижению НАТО на Восток.
"Такой вариант для России неприемлем", - подчеркнул сенатор.
Как отметил Карасин, Россия хочет еще раз предупредить об абсурдности подобных предложений в нынешней ситуации.
"Польские политики пытаются вовлечь Россию в противостояние, это неприемлемо и абсурдно", - заявил он.
 
В миреРоссияПольшаУкраинаНАТОЯрослав Качиньский
 
 
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