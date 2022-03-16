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Посольство в США создало горячую линию для подвергающихся нападкам россиян - РИА Новости, 16.03.2022
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Посольство в США создало горячую линию для подвергающихся нападкам россиян
Посольство в США создало горячую линию для подвергающихся нападкам россиян - РИА Новости, 16.03.2022
Посольство в США создало горячую линию для подвергающихся нападкам россиян
Посольство РФ в США сообщило в Telegram-канале о создании "горячей линии" для граждан России, которые подверглись нападкам в Штатах. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T01:21
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в мире
россия
вашингтон
сша
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Посольство РФ в США сообщило в Telegram-канале о создании "горячей линии" для граждан России, которые подверглись нападкам в Штатах.Подвергающимся оскорблениям, насилию и иным формам преследования, включая угрозы жизни и здоровью гражданам РФ рекомендуют обратиться по специальному телефонному номеру (202) 412-92-28, или через электронную почту на адрес usemb_hotline@inbox.ru. При обращении посольство просит оставлять контактные данные.
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в мире, россия, вашингтон, сша
01:21 16.03.2022
 
Посольство в США создало горячую линию для подвергающихся нападкам россиян

Посольство России в США создало горячую линию для подвергающихся нападкам россиян

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Посольство РФ в США сообщило в Telegram-канале о создании "горячей линии" для граждан России, которые подверглись нападкам в Штатах.

"Вниманию граждан России и российских соотечественников, проживающих в США: в связи с участившимися случаями дискриминации русскоязычных граждан по национальному, языковому, культурному, религиозному и иным признакам на фоне конфликта на Украине, посольством создан специальный канал связи", — говорится в сообщении дипмиссии.

Подвергающимся оскорблениям, насилию и иным формам преследования, включая угрозы жизни и здоровью гражданам РФ рекомендуют обратиться по специальному телефонному номеру (202) 412-92-28, или через электронную почту на адрес usemb_hotline@inbox.ru. При обращении посольство просит оставлять контактные данные.
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