Посольство в США создало горячую линию для подвергающихся нападкам россиян
Посольство России в США создало горячую линию для подвергающихся нападкам россиян
© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Посольство РФ в США сообщило в Telegram-канале о создании "горячей линии" для граждан России, которые подверглись нападкам в Штатах.
"Вниманию граждан России и российских соотечественников, проживающих в США: в связи с участившимися случаями дискриминации русскоязычных граждан по национальному, языковому, культурному, религиозному и иным признакам на фоне конфликта на Украине, посольством создан специальный канал связи", — говорится в сообщении дипмиссии.
Подвергающимся оскорблениям, насилию и иным формам преследования, включая угрозы жизни и здоровью гражданам РФ рекомендуют обратиться по специальному телефонному номеру (202) 412-92-28, или через электронную почту на адрес usemb_hotline@inbox.ru. При обращении посольство просит оставлять контактные данные.