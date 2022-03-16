https://ria.ru/20220316/napadki-1778363956.html

Посольство в США создало горячую линию для подвергающихся нападкам россиян

Посольство в США создало горячую линию для подвергающихся нападкам россиян - РИА Новости, 16.03.2022

Посольство в США создало горячую линию для подвергающихся нападкам россиян

Посольство РФ в США сообщило в Telegram-канале о создании "горячей линии" для граждан России, которые подверглись нападкам в Штатах. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T01:21

2022-03-16T01:21

2022-03-16T01:21

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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Посольство РФ в США сообщило в Telegram-канале о создании "горячей линии" для граждан России, которые подверглись нападкам в Штатах.Подвергающимся оскорблениям, насилию и иным формам преследования, включая угрозы жизни и здоровью гражданам РФ рекомендуют обратиться по специальному телефонному номеру (202) 412-92-28, или через электронную почту на адрес usemb_hotline@inbox.ru. При обращении посольство просит оставлять контактные данные.

https://ria.ru/20220315/mcdonalds-1778140357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, вашингтон, сша