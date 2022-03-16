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В СПЧ сообщили о случаях нападения на российских детей за рубежом - РИА Новости, 16.03.2022
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В СПЧ сообщили о случаях нападения на российских детей за рубежом
В СПЧ сообщили о случаях нападения на российских детей за рубежом - РИА Новости, 16.03.2022
В СПЧ сообщили о случаях нападения на российских детей за рубежом
Российские дети за рубежом подвергаются унижениям, оскорблениям и даже есть случаи нападения на них из-за ситуации с Украиной, заявил член Совета по правам... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:45
2022-03-16T15:45
россия
в мире
совет по правам человека при президенте рф (спч)
украина
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские дети за рубежом подвергаются унижениям, оскорблениям и даже есть случаи нападения на них из-за ситуации с Украиной, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод."Особую тревогу вызывают действия, направленные на нарушение прав российских детей, получившее широкое распространение в зарубежных странах, унижения, оскорбления, психологическое давление, создание условий, препятствующих учебному процессу, а также есть случаи нападения и избиения детей", - сказал Брод в ходе круглого стола "Дискриминация соотечественников за рубежом: стоп, нацизм!" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Ранее на фоне спецоперации России на Украине правозащитники заявили о фактах проявления русофобии и нарушения прав россиян, находящихся за рубежом.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/rusofobiya-1778364933.html
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россия, в мире, совет по правам человека при президенте рф (спч), украина
15:45 16.03.2022
 
В СПЧ сообщили о случаях нападения на российских детей за рубежом

Член СПЧ Брод заявил о нападениях на российских детей за рубежом из-за ситуации с Украиной

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод
Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские дети за рубежом подвергаются унижениям, оскорблениям и даже есть случаи нападения на них из-за ситуации с Украиной, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
"Особую тревогу вызывают действия, направленные на нарушение прав российских детей, получившее широкое распространение в зарубежных странах, унижения, оскорбления, психологическое давление, создание условий, препятствующих учебному процессу, а также есть случаи нападения и избиения детей", - сказал Брод в ходе круглого стола "Дискриминация соотечественников за рубежом: стоп, нацизм!" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 01:49
Посольство в США заявило, что Белый дом "набирает очки" на русофобии
Ранее на фоне спецоперации России на Украине правозащитники заявили о фактах проявления русофобии и нарушения прав россиян, находящихся за рубежом.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 16:19Медиавойны
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РоссияВ миреСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Украина
 
 
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