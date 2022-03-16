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В Москве возобновили движение на центральном участке МЦД-2 после сбоя - РИА Новости, 16.03.2022
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В Москве возобновили движение на центральном участке МЦД-2 после сбоя
В Москве возобновили движение на центральном участке МЦД-2 после сбоя - РИА Новости, 16.03.2022
В Москве возобновили движение на центральном участке МЦД-2 после сбоя
Движение поездов на центральном участке D2 возобновлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:09
2022-03-16T12:09
происшествия
нахабино
подольск
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Движение поездов на центральном участке D2 возобновлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что на МЦД-2 нет движения диаметральных поездов на центральном участке из-за повреждения контактного провода.Вторая линия Московских центральных диаметров пролегает между Нахабином и Подольском, связывает Рижский и Курский вокзалы.
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происшествия, нахабино, подольск
12:09 16.03.2022
 
В Москве возобновили движение на центральном участке МЦД-2 после сбоя

Движение на центральном участке МЦД-2 возобновили после сбоя из-за повреждения провода

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПоезд на участке МЦД-2
Поезд на участке МЦД-2 - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Поезд на участке МЦД-2. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Движение поездов на центральном участке D2 возобновлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Движение поездов на центральном участке D2 возобновлено. Специалисты МЖД оперативно прибыли на место и устранили неисправность. Для ввода в график будут внесены точечные корректировки в расписание. Пожалуйста, следите за объявлениями", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на МЦД-2 нет движения диаметральных поездов на центральном участке из-за повреждения контактного провода.
Вторая линия Московских центральных диаметров пролегает между Нахабином и Подольском, связывает Рижский и Курский вокзалы.
 
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