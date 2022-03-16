В Москве возобновили движение на центральном участке МЦД-2 после сбоя

"Движение поездов на центральном участке D2 возобновлено. Специалисты МЖД оперативно прибыли на место и устранили неисправность. Для ввода в график будут внесены точечные корректировки в расписание. Пожалуйста, следите за объявлениями", - говорится в сообщении.