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В Москве возобновили движение на центральном участке МЦД-2 после сбоя
В Москве возобновили движение на центральном участке МЦД-2 после сбоя - РИА Новости, 16.03.2022
В Москве возобновили движение на центральном участке МЦД-2 после сбоя
Движение поездов на центральном участке D2 возобновлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:09
2022-03-16T12:09
2022-03-16T12:09
происшествия
нахабино
подольск
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Движение поездов на центральном участке D2 возобновлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что на МЦД-2 нет движения диаметральных поездов на центральном участке из-за повреждения контактного провода.Вторая линия Московских центральных диаметров пролегает между Нахабином и Подольском, связывает Рижский и Курский вокзалы.
нахабино
подольск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нахабино, подольск
В Москве возобновили движение на центральном участке МЦД-2 после сбоя
Движение на центральном участке МЦД-2 возобновили после сбоя из-за повреждения провода