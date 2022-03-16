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В российских вузах появятся 83 магистерские программы в сфере ИИ - РИА Новости, 16.03.2022
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В российских вузах появятся 83 магистерские программы в сфере ИИ
В российских вузах появятся 83 магистерские программы в сфере ИИ - РИА Новости, 16.03.2022
В российских вузах появятся 83 магистерские программы в сфере ИИ
В 2022 году российские вузы начнут обучать магистров по 83 новым программам в сфере искусственного интеллекта, сообщил зампредседателя правительства Дмитрий... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:13
2022-03-16T15:16
общество
дмитрий чернышенко
россия
дальневосточный федеральный университет
валерий фальков
образование - общество
навигатор абитуриента
кем стать
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В 2022 году российские вузы начнут обучать магистров по 83 новым программам в сфере искусственного интеллекта, сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко."В текущей ситуации для нас особенно важна качественная подготовка специалистов в сфере IT и искусственного интеллекта для высокотехнологичных производств. От их профессионализма и уровня компетенций будет зависеть информационная безопасность страны и уровень развития технологий. Система высшего образования стремится оперативно отвечать на вызовы, разрабатывая актуальные программы обучения. В рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика" в новом учебном году в российских вузах появится 83 магистерские программы по искусственному интеллекту. Они подготовлены ведущими университетами исходя из запросов и потребностей предприятий отраслей экономики. Особый акцент сделан на региональных вузах", – сказал Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.Первыми вузами, которые в 2022/2023 учебном году начнут реализацию программ магистратуры по профилю "Искусственный интеллект", станут Дальневосточный федеральный университет, Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва, Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова и другие. В 2023-2024 учебном году планируется внедрение программ бакалавриата по направлениям искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба правительства.В минувшем году был разработан и внедрён в российские вузы образовательный модуль "Системы искусственного интеллекта". Его можно дополнить темами и разделами с учётом уровня и профессиональной направленности конкретной программы."Объединение научного потенциала вузов с ведущими экспертами и IT-компаниями способствует созданию практического инструмента и для подготовки высококлассных специалистов в сфере ИИ, и для развития человеческого капитала", – отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков, слова которого приводить пресс-служба правительства РФ.В разработке модуля "Системы искусственного интеллекта" участвовала организованная Минобрнауки рабочая группа, в которую вошли представители федеральных учебно-методических объединений, ведущих университетов и педагогические работники, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220217/falkov-1773265128.html
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общество, дмитрий чернышенко, россия, дальневосточный федеральный университет, валерий фальков, образование - общество, навигатор абитуриента, кем стать
15:13 16.03.2022 (обновлено: 15:16 16.03.2022)
 
В российских вузах появятся 83 магистерские программы в сфере ИИ

Вице-премьер Чернышенко: в российских вузах появятся 83 магистерские программы в сфере ИИ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Аудитория в университете
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В 2022 году российские вузы начнут обучать магистров по 83 новым программам в сфере искусственного интеллекта, сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.
"В текущей ситуации для нас особенно важна качественная подготовка специалистов в сфере IT и искусственного интеллекта для высокотехнологичных производств. От их профессионализма и уровня компетенций будет зависеть информационная безопасность страны и уровень развития технологий. Система высшего образования стремится оперативно отвечать на вызовы, разрабатывая актуальные программы обучения. В рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика" в новом учебном году в российских вузах появится 83 магистерские программы по искусственному интеллекту. Они подготовлены ведущими университетами исходя из запросов и потребностей предприятий отраслей экономики. Особый акцент сделан на региональных вузах", – сказал Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.
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Первыми вузами, которые в 2022/2023 учебном году начнут реализацию программ магистратуры по профилю "Искусственный интеллект", станут Дальневосточный федеральный университет, Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва, Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова и другие. В 2023-2024 учебном году планируется внедрение программ бакалавриата по направлениям искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба правительства.
В минувшем году был разработан и внедрён в российские вузы образовательный модуль "Системы искусственного интеллекта". Его можно дополнить темами и разделами с учётом уровня и профессиональной направленности конкретной программы.
"Объединение научного потенциала вузов с ведущими экспертами и IT-компаниями способствует созданию практического инструмента и для подготовки высококлассных специалистов в сфере ИИ, и для развития человеческого капитала", – отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков, слова которого приводить пресс-служба правительства РФ.
В разработке модуля "Системы искусственного интеллекта" участвовала организованная Минобрнауки рабочая группа, в которую вошли представители федеральных учебно-методических объединений, ведущих университетов и педагогические работники, говорится в сообщении.
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ОбществоДмитрий ЧернышенкоРоссияДальневосточный федеральный университетВалерий ФальковОбразование - ОбществоНавигатор абитуриентаКем стать
 
 
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