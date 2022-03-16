https://ria.ru/20220316/lnr-1778560165.html
Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР
Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР - РИА Новости, 16.03.2022
Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Золотое-5 в ЛНР, выпущено 5 мин калибром 82 миллиметра, следует из сообщения представительства ЛНР в Совместном... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T21:46
2022-03-16T21:46
2022-03-16T21:46
обострение ситуации в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Золотое-5 в ЛНР, выпущено 5 мин калибром 82 миллиметра, следует из сообщения представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел: 19.30 н.п. Золотое-4 – Золотое-5: миномет 82мм (5 мин)", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778547149.html
https://ria.ru/20220316/aksenov-1778550543.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Золотое-5