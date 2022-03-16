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Эксперты рассказали, как подорожают летние туры по России - РИА Новости, 16.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220316/leto-1778313193.html
Эксперты рассказали, как подорожают летние туры по России
Эксперты рассказали, как подорожают летние туры по России - РИА Новости, 16.03.2022
Эксперты рассказали, как подорожают летние туры по России
Летние туры по России могут подорожать из-за роста стоимости проживания в отелях и повышения цен на транспортные услуги до 30 процентов, сообщила исполнительный РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:55
2022-03-16T14:17
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Летние туры по России могут подорожать из-за роста стоимости проживания в отелях и повышения цен на транспортные услуги до 30 процентов, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в кулуарах Международной туристической выставки MITT-2022."Отельеры уже озвучили повышение цен на летний сезон на 10-30 процентов. Такой рост будет точно, потому что у них очень большая доля импорта, и, пока будут восстанавливаться логистические цепочки, цены взлетят, — сказала Ломидзе. По ее словам, транспорт тоже подорожает, но неизвестно насколько. "На данный момент цена не повысилась. То повышение, о котором говорилось, — к сезону", — уточнила эксперт.
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туризм, новости - туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе
13:55 16.03.2022 (обновлено: 14:17 16.03.2022)
 
Эксперты рассказали, как подорожают летние туры по России

АТОР: летние туры по России могут подорожать из-за роста цен на отели до 30 процентов

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдых в Сочи
Отдых в Сочи - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Летние туры по России могут подорожать из-за роста стоимости проживания в отелях и повышения цен на транспортные услуги до 30 процентов, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в кулуарах Международной туристической выставки MITT-2022.
"Отельеры уже озвучили повышение цен на летний сезон на 10-30 процентов. Такой рост будет точно, потому что у них очень большая доля импорта, и, пока будут восстанавливаться логистические цепочки, цены взлетят, — сказала Ломидзе.
По ее словам, транспорт тоже подорожает, но неизвестно насколько. "На данный момент цена не повысилась. То повышение, о котором говорилось, — к сезону", — уточнила эксперт.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)Майя Ломидзе
 
 
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