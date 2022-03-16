https://ria.ru/20220316/leto-1778313193.html

Эксперты рассказали, как подорожают летние туры по России

Эксперты рассказали, как подорожают летние туры по России - РИА Новости, 16.03.2022

Эксперты рассказали, как подорожают летние туры по России

Летние туры по России могут подорожать из-за роста стоимости проживания в отелях и повышения цен на транспортные услуги до 30 процентов, сообщила исполнительный РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:55

2022-03-16T13:55

2022-03-16T14:17

туризм

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туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Летние туры по России могут подорожать из-за роста стоимости проживания в отелях и повышения цен на транспортные услуги до 30 процентов, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в кулуарах Международной туристической выставки MITT-2022."Отельеры уже озвучили повышение цен на летний сезон на 10-30 процентов. Такой рост будет точно, потому что у них очень большая доля импорта, и, пока будут восстанавливаться логистические цепочки, цены взлетят, — сказала Ломидзе. По ее словам, транспорт тоже подорожает, но неизвестно насколько. "На данный момент цена не повысилась. То повышение, о котором говорилось, — к сезону", — уточнила эксперт.

https://ria.ru/20220315/turoperatory-1778296127.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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