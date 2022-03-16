https://ria.ru/20220316/leto-1778313193.html
Эксперты рассказали, как подорожают летние туры по России
Эксперты рассказали, как подорожают летние туры по России - РИА Новости, 16.03.2022
Эксперты рассказали, как подорожают летние туры по России
Летние туры по России могут подорожать из-за роста стоимости проживания в отелях и повышения цен на транспортные услуги до 30 процентов, сообщила исполнительный РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:55
2022-03-16T13:55
2022-03-16T14:17
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Летние туры по России могут подорожать из-за роста стоимости проживания в отелях и повышения цен на транспортные услуги до 30 процентов, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в кулуарах Международной туристической выставки MITT-2022."Отельеры уже озвучили повышение цен на летний сезон на 10-30 процентов. Такой рост будет точно, потому что у них очень большая доля импорта, и, пока будут восстанавливаться логистические цепочки, цены взлетят, — сказала Ломидзе. По ее словам, транспорт тоже подорожает, но неизвестно насколько. "На данный момент цена не повысилась. То повышение, о котором говорилось, — к сезону", — уточнила эксперт.
https://ria.ru/20220315/turoperatory-1778296127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе
13:55 16.03.2022 (обновлено: 14:17 16.03.2022)
Эксперты рассказали, как подорожают летние туры по России
АТОР: летние туры по России могут подорожать из-за роста цен на отели до 30 процентов
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Летние туры по России могут подорожать из-за роста стоимости проживания в отелях и повышения цен на транспортные услуги до 30 процентов, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в кулуарах Международной туристической выставки MITT-2022.
"Отельеры уже озвучили повышение цен на летний сезон на 10-30 процентов. Такой рост будет точно, потому что у них очень большая доля импорта, и, пока будут восстанавливаться логистические цепочки, цены взлетят, — сказала Ломидзе.
По ее словам, транспорт тоже подорожает, но неизвестно насколько. "На данный момент цена не повысилась. То повышение, о котором говорилось, — к сезону", — уточнила эксперт.