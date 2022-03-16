https://ria.ru/20220316/krym-1778376655.html
Константинов назвал главные достижения Крыма за восемь лет
Константинов назвал главные достижения Крыма за восемь лет - РИА Новости, 16.03.2022
Константинов назвал главные достижения Крыма за восемь лет
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает главным достижением Крыма его возвращение в русскую цивилизацию. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T08:34
2022-03-16T08:34
2022-03-16T11:06
общество
республика крым
россия
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает главным достижением Крыма его возвращение в русскую цивилизацию.В среду Крым отмечает восьмую годовщину со дня проведения референдума, на котором крымчане и севастопольцы проголосовали за воссоединение с Россией.Второе достижение, по его мнению, это сохранение мира под надежной защитой российской государственности."Крымчане вернулись в страну, в которой можно жить безопасно, которой можно гордиться. Быть частью великой страны, своей Родины - эта мечта крымчан сбылась", - подчеркнул глава парламента.Константинов подчеркнул, что Крыму есть чем гордиться и в решении экономических проблем."Вспомним хотя бы инфраструктурные проекты: наш мост, аэропорт, трассу "Таврида". А ведь еще появились новые больницы, детские сады, школы и т. д. Это колоссальное развитие всех сфер жизни Крыма. Наши доходы бюджета, инвестиции ни в какое сравнение не идут с украинским периодом. Люди поверили в себя и поняли, что можно улучшить жизнь каждого: от жителя самого маленького села до обитателя больших городов - вот это является основным результатом за восемь лет", - подчеркнул глава парламента.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте полный текст интервью Владимира Константинова >>
https://ria.ru/20220314/soveschanie-1778073394.html
https://ria.ru/20220316/krym-1778373432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, республика крым, россия, владимир константинов
08:34 16.03.2022 (обновлено: 11:06 16.03.2022)
Константинов назвал главные достижения Крыма за восемь лет
Константинов назвал самым главным достижением Крыма возвращение в русскую цивилизацию
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости.
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает
главным достижением Крыма его возвращение в русскую цивилизацию.
В среду Крым отмечает восьмую годовщину со дня проведения референдума, на котором крымчане и севастопольцы проголосовали за воссоединение с Россией.
"Первое и самое главное - возвращение Крыма в свою цивилизационную общность, в русскую цивилизацию. Именно к этому стремились многие поколения крымчан, и именно это было целью Крымской весны: вернуться в лоно своей матери, России", - сказал Константинов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о главных достижениях Крыма за последние восемь лет.
Второе достижение, по его мнению, это сохранение мира под надежной защитой российской государственности.
"Крымчане вернулись в страну, в которой можно жить безопасно, которой можно гордиться. Быть частью великой страны, своей Родины - эта мечта крымчан сбылась", - подчеркнул глава парламента.
Константинов подчеркнул, что Крыму есть чем гордиться и в решении экономических проблем.
"Вспомним хотя бы инфраструктурные проекты: наш мост, аэропорт, трассу "Таврида". А ведь еще появились новые больницы, детские сады, школы и т. д. Это колоссальное развитие всех сфер жизни Крыма. Наши доходы бюджета, инвестиции ни в какое сравнение не идут с украинским периодом. Люди поверили в себя и поняли, что можно улучшить жизнь каждого: от жителя самого маленького села до обитателя больших городов - вот это является основным результатом за восемь лет", - подчеркнул глава парламента.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя
высказались за вхождение в состав России
. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".