https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778432056.html
В Израиле обнаружили новый вариант коронавируса
В Израиле обнаружили новый вариант коронавируса - РИА Новости, 16.03.2022
В Израиле обнаружили новый вариант коронавируса
Новый вариант коронавируса обнаружен у двух пассажиров, вернувшихся в Израиль из-за границы, сообщило издание "Едиот Ахронот" со ссылкой на заявление минздрава... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:19
2022-03-16T13:19
2022-03-16T13:19
распространение коронавируса
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израиль
здоровье - общество
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коронавирусы
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мар - РИА Новости. Новый вариант коронавируса обнаружен у двух пассажиров, вернувшихся в Израиль из-за границы, сообщило издание "Едиот Ахронот" со ссылкой на заявление минздрава страны."Министерство здравоохранения заявило, что ПЦР-тесты, проведенные пассажирам по прибытии в страну, выявили вариант, который, по-видимому, представляет собой комбинацию варианта "омикрон" и его разновидности BA.2", - говорится в публикации.Сообщается, что у пассажиров лёгкие симптомы заболевания, такие как лихорадка и головная боль. В специальной помощи врачей ни один из них не нуждается.Новый вариант вряд ли сможет вытеснить другие штаммы, считает иммунолог, профессор университета Бар-Илан Кирилл Коэн, чьё мнение приводится в публикации."Массовое заражение, которое мы видели во время волны "омикрона", послужит защитой, по крайней мере, на какое-то время", - сказал он. Те, кто переболел "омикроном", относительно невосприимчивы к вирусу, который у них был, а также к его вариантам, которые появились позже. Уровень заболеваемости коронавирусом и число госпитализированных тяжелобольных в Израиле продолжает снижаться.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы
В Израиле обнаружили новый вариант коронавируса
В Израиле у двух пассажиров, вернувшихся из-за границы, выявили новый вариант коронавируса
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мар - РИА Новости.
Новый вариант коронавируса обнаружен у двух пассажиров, вернувшихся в Израиль из-за границы, сообщило издание "Едиот Ахронот
" со ссылкой на заявление минздрава страны.
"Министерство здравоохранения заявило, что ПЦР-тесты, проведенные пассажирам по прибытии в страну, выявили вариант, который, по-видимому, представляет собой комбинацию варианта "омикрон" и его разновидности BA.2", - говорится в публикации.
Сообщается, что у пассажиров лёгкие симптомы заболевания, такие как лихорадка и головная боль. В специальной помощи врачей ни один из них не нуждается.
Новый вариант вряд ли сможет вытеснить другие штаммы, считает иммунолог, профессор университета Бар-Илан Кирилл Коэн, чьё мнение приводится в публикации.
"Массовое заражение, которое мы видели во время волны "омикрона", послужит защитой, по крайней мере, на какое-то время", - сказал он. Те, кто переболел "омикроном", относительно невосприимчивы к вирусу, который у них был, а также к его вариантам, которые появились позже. Уровень заболеваемости коронавирусом и число госпитализированных тяжелобольных в Израиле
продолжает снижаться.