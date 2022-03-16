https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778432056.html

В Израиле обнаружили новый вариант коронавируса

В Израиле обнаружили новый вариант коронавируса - РИА Новости, 16.03.2022

В Израиле обнаружили новый вариант коронавируса

Новый вариант коронавируса обнаружен у двух пассажиров, вернувшихся в Израиль из-за границы, сообщило издание "Едиот Ахронот" со ссылкой на заявление минздрава... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:19

2022-03-16T13:19

2022-03-16T13:19

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коронавирусы

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мар - РИА Новости. Новый вариант коронавируса обнаружен у двух пассажиров, вернувшихся в Израиль из-за границы, сообщило издание "Едиот Ахронот" со ссылкой на заявление минздрава страны."Министерство здравоохранения заявило, что ПЦР-тесты, проведенные пассажирам по прибытии в страну, выявили вариант, который, по-видимому, представляет собой комбинацию варианта "омикрон" и его разновидности BA.2", - говорится в публикации.Сообщается, что у пассажиров лёгкие симптомы заболевания, такие как лихорадка и головная боль. В специальной помощи врачей ни один из них не нуждается.Новый вариант вряд ли сможет вытеснить другие штаммы, считает иммунолог, профессор университета Бар-Илан Кирилл Коэн, чьё мнение приводится в публикации."Массовое заражение, которое мы видели во время волны "омикрона", послужит защитой, по крайней мере, на какое-то время", - сказал он. Те, кто переболел "омикроном", относительно невосприимчивы к вирусу, который у них был, а также к его вариантам, которые появились позже. Уровень заболеваемости коронавирусом и число госпитализированных тяжелобольных в Израиле продолжает снижаться.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, израиль, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы