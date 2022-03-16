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В Москве госпитализировали 197 пациентов с коронавирусом за сутки
В Москве госпитализировали 197 пациентов с коронавирусом за сутки - РИА Новости, 16.03.2022
В Москве госпитализировали 197 пациентов с коронавирусом за сутки
За последние сутки в Москве выявлен 1621 случай COVID-19, скончались 40 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:11
2022-03-16T11:11
2022-03-16T13:39
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 1621 случай COVID-19, скончались 40 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1621, госпитализировано - 197 человек, выздоровело - 1526 человек, 40 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 999 новых случаев заражения.Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, на ИВЛ находятся 146 человек.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 724 912 случаев коронавируса, выздоровели 2 526 380 человек, умерли 42 286 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, общество
11:11 16.03.2022 (обновлено: 13:39 16.03.2022)
В Москве госпитализировали 197 пациентов с коронавирусом за сутки
В Москве выявили 1621 случай COVID-19 за сутки, 40 человек умерло