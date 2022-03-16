https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778401023.html

В Москве госпитализировали 197 пациентов с коронавирусом за сутки

В Москве госпитализировали 197 пациентов с коронавирусом за сутки - РИА Новости, 16.03.2022

В Москве госпитализировали 197 пациентов с коронавирусом за сутки

За последние сутки в Москве выявлен 1621 случай COVID-19, скончались 40 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:11

2022-03-16T11:11

2022-03-16T13:39

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 1621 случай COVID-19, скончались 40 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1621, госпитализировано - 197 человек, выздоровело - 1526 человек, 40 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 999 новых случаев заражения.Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, на ИВЛ находятся 146 человек.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 724 912 случаев коронавируса, выздоровели 2 526 380 человек, умерли 42 286 человек.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, общество