https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778400399.html

В Подмосковье за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 16.03.2022

В Подмосковье за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Московской области количество выявленных случаев коронавируса увеличилось на 689, следует из опубликованных в среду данных на портале... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:10

2022-03-16T11:10

2022-03-16T11:11

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области количество выявленных случаев коронавируса увеличилось на 689, следует из опубликованных в среду данных на портале стопкоронавирус.рф.По данным сайта, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 689 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 20 человек скончались.Днём ранее количество новых заражённых составляло 650 человек.

https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778398973.html

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, московская область (подмосковье)