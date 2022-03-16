https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778400399.html
В Подмосковье за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 16.03.2022
В Подмосковье за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области количество выявленных случаев коронавируса увеличилось на 689, следует из опубликованных в среду данных на портале... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:10
2022-03-16T11:10
2022-03-16T11:11
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области количество выявленных случаев коронавируса увеличилось на 689, следует из опубликованных в среду данных на портале стопкоронавирус.рф.По данным сайта, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 689 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 20 человек скончались.Днём ранее количество новых заражённых составляло 650 человек.
https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778398973.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, московская область (подмосковье)
11:10 16.03.2022 (обновлено: 11:11 16.03.2022)
В Подмосковье за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 689 новых случаев заражения коронавирусом