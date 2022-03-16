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В Подмосковье за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 16.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778400399.html
В Подмосковье за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 16.03.2022
В Подмосковье за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области количество выявленных случаев коронавируса увеличилось на 689, следует из опубликованных в среду данных на портале... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:10
2022-03-16T11:11
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области количество выявленных случаев коронавируса увеличилось на 689, следует из опубликованных в среду данных на портале стопкоронавирус.рф.По данным сайта, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 689 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 20 человек скончались.Днём ранее количество новых заражённых составляло 650 человек.
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здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, московская область (подмосковье)
11:10 16.03.2022 (обновлено: 11:11 16.03.2022)
 
В Подмосковье за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки выявили 689 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области количество выявленных случаев коронавируса увеличилось на 689, следует из опубликованных в среду данных на портале стопкоронавирус.рф.
По данным сайта, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 689 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 20 человек скончались.
Днём ранее количество новых заражённых составляло 650 человек.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 11:03Распространение коронавируса
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