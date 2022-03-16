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В России почти 700 тысяч больных COVID-19 находятся под наблюдением врачей
В России почти 700 тысяч больных COVID-19 находятся под наблюдением врачей - РИА Новости, 16.03.2022
В России почти 700 тысяч больных COVID-19 находятся под наблюдением врачей
Несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, число заболевших все еще высоко, под наблюдением медиков находятся почти 700 тысяч больных, заявил журналистам... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:55
2022-03-16T09:55
2022-03-16T09:56
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михаил мурашко
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, число заболевших все еще высоко, под наблюдением медиков находятся почти 700 тысяч больных, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Несмотря на устойчивое снижение показателей заболеваемости COVID-19 в мире и у нас в стране, число заболевших все еще высоко", - сказал Мурашко.Он отметил, что в настоящее время в стационарах в РФ лечатся более 85 тысяч пациентов, под наблюдением врачей находятся почти 700 тысяч больных COVID-19.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, михаил мурашко
09:55 16.03.2022 (обновлено: 09:56 16.03.2022)
В России почти 700 тысяч больных COVID-19 находятся под наблюдением врачей
В России более 85 тысяч пациентов лечатся в стационарах от коронавирусной инфекции