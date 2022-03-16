https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778387732.html

В России почти 700 тысяч больных COVID-19 находятся под наблюдением врачей

В России почти 700 тысяч больных COVID-19 находятся под наблюдением врачей - РИА Новости, 16.03.2022

В России почти 700 тысяч больных COVID-19 находятся под наблюдением врачей

Несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, число заболевших все еще высоко, под наблюдением медиков находятся почти 700 тысяч больных, заявил журналистам... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T09:55

2022-03-16T09:55

2022-03-16T09:56

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

михаил мурашко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769924709_0:0:3534:1987_1920x0_80_0_0_230e2f671c796cd9b380d2088058d990.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, число заболевших все еще высоко, под наблюдением медиков находятся почти 700 тысяч больных, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Несмотря на устойчивое снижение показателей заболеваемости COVID-19 в мире и у нас в стране, число заболевших все еще высоко", - сказал Мурашко.Он отметил, что в настоящее время в стационарах в РФ лечатся более 85 тысяч пациентов, под наблюдением врачей находятся почти 700 тысяч больных COVID-19.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, михаил мурашко