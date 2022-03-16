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В России почти 700 тысяч больных COVID-19 находятся под наблюдением врачей - РИА Новости, 16.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778387732.html
В России почти 700 тысяч больных COVID-19 находятся под наблюдением врачей
В России почти 700 тысяч больных COVID-19 находятся под наблюдением врачей - РИА Новости, 16.03.2022
В России почти 700 тысяч больных COVID-19 находятся под наблюдением врачей
Несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, число заболевших все еще высоко, под наблюдением медиков находятся почти 700 тысяч больных, заявил журналистам... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:55
2022-03-16T09:56
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
михаил мурашко
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, число заболевших все еще высоко, под наблюдением медиков находятся почти 700 тысяч больных, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Несмотря на устойчивое снижение показателей заболеваемости COVID-19 в мире и у нас в стране, число заболевших все еще высоко", - сказал Мурашко.Он отметил, что в настоящее время в стационарах в РФ лечатся более 85 тысяч пациентов, под наблюдением врачей находятся почти 700 тысяч больных COVID-19.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, михаил мурашко
09:55 16.03.2022 (обновлено: 09:56 16.03.2022)
 
В России почти 700 тысяч больных COVID-19 находятся под наблюдением врачей

В России более 85 тысяч пациентов лечатся в стационарах от коронавирусной инфекции

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, число заболевших все еще высоко, под наблюдением медиков находятся почти 700 тысяч больных, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Несмотря на устойчивое снижение показателей заболеваемости COVID-19 в мире и у нас в стране, число заболевших все еще высоко", - сказал Мурашко.
Он отметил, что в настоящее время в стационарах в РФ лечатся более 85 тысяч пациентов, под наблюдением врачей находятся почти 700 тысяч больных COVID-19.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Михаил Мурашко
 
 
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