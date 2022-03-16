Мурашко рассказал, как защитить детей от "стелс-омикрона"
Мурашко: "стелс-омикроном" часто заражаются дети, для их защиты есть вакцина "Спутник М"
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник у кровати ребенка в детском ковидном отделении инфекционной больницы
Медицинский работник у кровати ребенка в детском ковидном отделении инфекционной больницы. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вариантом коронавируса "стелс-омикрон" часто заболевают дети и подростки, для их защиты есть вакцина "Спутник М", заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Стелс-омикроном" часто заболевают дети и подростки. Уже сегодня у нас есть действенный инструмент для их защиты – безопасная вакцина "Спутник М", - сказал Мурашко журналистам.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".