https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778386154.html

Мурашко рассказал, как защитить детей от "стелс-омикрона"

Мурашко рассказал, как защитить детей от "стелс-омикрона" - РИА Новости, 16.03.2022

Мурашко рассказал, как защитить детей от "стелс-омикрона"

Вариантом коронавируса "стелс-омикрон" часто заболевают дети и подростки, для их защиты есть вакцина "Спутник М", заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T09:41

2022-03-16T09:41

2022-03-16T09:41

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

омикрон-штамм коронавируса

михаил мурашко

вакцина "спутник м"

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вариантом коронавируса "стелс-омикрон" часто заболевают дети и подростки, для их защиты есть вакцина "Спутник М", заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, омикрон-штамм коронавируса, михаил мурашко, вакцина "спутник м"