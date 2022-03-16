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Мурашко рассказал, как защитить детей от "стелс-омикрона" - РИА Новости, 16.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778386154.html
Мурашко рассказал, как защитить детей от "стелс-омикрона"
Мурашко рассказал, как защитить детей от "стелс-омикрона" - РИА Новости, 16.03.2022
Мурашко рассказал, как защитить детей от "стелс-омикрона"
Вариантом коронавируса "стелс-омикрон" часто заболевают дети и подростки, для их защиты есть вакцина "Спутник М", заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:41
2022-03-16T09:41
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
омикрон-штамм коронавируса
михаил мурашко
вакцина "спутник м"
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вариантом коронавируса "стелс-омикрон" часто заболевают дети и подростки, для их защиты есть вакцина "Спутник М", заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, омикрон-штамм коронавируса, михаил мурашко, вакцина "спутник м"
09:41 16.03.2022
 
Мурашко рассказал, как защитить детей от "стелс-омикрона"

Мурашко: "стелс-омикроном" часто заражаются дети, для их защиты есть вакцина "Спутник М"

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник у кровати ребенка в детском ковидном отделении инфекционной больницы
Медицинский работник у кровати ребенка в детском ковидном отделении инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинский работник у кровати ребенка в детском ковидном отделении инфекционной больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вариантом коронавируса "стелс-омикрон" часто заболевают дети и подростки, для их защиты есть вакцина "Спутник М", заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Стелс-омикроном" часто заболевают дети и подростки. Уже сегодня у нас есть действенный инструмент для их защиты – безопасная вакцина "Спутник М", - сказал Мурашко журналистам.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
Спутник М: главное о подростковой вакцине от COVID-19
29 декабря 2021, 12:40Инфографика
"Спутник М": главное о подростковой вакцине от COVID-19
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияОмикрон-штамм коронавирусаМихаил МурашкоВакцина "Спутник М"
 
 
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