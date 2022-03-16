https://ria.ru/20220316/konkurs-1778476467.html

В Липецкой области стартовал конкурс "Учитель года – 2022"

В Липецкой области стартовал конкурс "Учитель года – 2022" - РИА Новости, 16.03.2022

В Липецкой области стартовал конкурс "Учитель года – 2022"

Областной конкурс "Учитель года" стартовал в среду в школе N26 города Липецка, 20 педагогов – победителей муниципального этапа соревнования, вступили в борьбу... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:19

2022-03-16T16:19

2022-03-16T16:19

липецкая область

липецкая область

россия

общество

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Областной конкурс "Учитель года" стартовал в среду в школе N26 города Липецка, 20 педагогов – победителей муниципального этапа соревнования, вступили в борьбу за звание абсолютного победителя, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в первом испытании "Урок" участникам предстоит продемонстрировать свой профессионализм и творческий потенциал, умение ориентироваться в ситуации и способность выйти в обучении на межпредметный и метапредметный уровни. Также конкурсанты поделятся своим профессиональным опытом в вопросах обучения и воспитания во время "Методического семинара".Артамонов отметил, что по результатам первого этапа будут объявлены пять финалистов, которые продолжат соревнование на II этапе, он пройдет 25 марта. На втором этапе конкурса учителям предстоит провести "Мастер-класс" и представить свой "Образовательный проект" в формате внеурочного мероприятия с детьми. По его итогам будет объявлен абсолютный победитель. Ему присудят звание "Учитель года Липецкой области", вручат диплом и областную премию в размере 250 тысяч рублей. Он представит регион на Всероссийском конкурсе "Учитель года России - 2022". Остальным четырем финалистам вручат диплом "Лауреат областной премии "Учитель года" и 50 тысяч рублей."Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220315/podderzhka-1778306730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, россия, общество, игорь артамонов