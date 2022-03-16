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Путин: теперь в России знают, кто трусливо предал партнеров и клиентов

Путин: теперь в России знают, кто трусливо предал партнеров и клиентов - РИА Новости, 16.03.2022

Путин: теперь в России знают, кто трусливо предал партнеров и клиентов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России теперь знают, кто трусливо предал своих партнеров и не выполнил обязательства перед сотрудниками иностранных... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:12

2022-03-16T17:12

2022-03-16T17:22

экономика

россия

санкции

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России теперь знают, кто трусливо предал своих партнеров и не выполнил обязательства перед сотрудниками иностранных компаний в РФ."Мы видим позицию тех иностранных компаний, которые, несмотря на беспардонное давление со стороны США и их вассалов, продолжают работу в нашей стране. В дальнейшем они обязательно получат дополнительные возможности для развития", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержке субъектов РФ."Мы также знаем и тех, кто трусливо предал своих партнеров, забыл об ответственности перед сотрудниками и клиентами в России, поспешил заработать призрачные дивиденды на участии в антироссийской кампании. При этом, в отличие от западных стран, мы будем уважать право собственности", - подчеркнул президент РФ.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции, владимир путин