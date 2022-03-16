https://ria.ru/20220316/kompanii-1778494931.html
Путин: теперь в России знают, кто трусливо предал партнеров и клиентов
Путин: теперь в России знают, кто трусливо предал партнеров и клиентов - РИА Новости, 16.03.2022
Путин: теперь в России знают, кто трусливо предал партнеров и клиентов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России теперь знают, кто трусливо предал своих партнеров и не выполнил обязательства перед сотрудниками иностранных... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:12
2022-03-16T17:12
2022-03-16T17:22
экономика
россия
санкции
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769431711_0:277:2978:1952_1920x0_80_0_0_c191362ce49e4d6d9d431d94f3461f15.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России теперь знают, кто трусливо предал своих партнеров и не выполнил обязательства перед сотрудниками иностранных компаний в РФ."Мы видим позицию тех иностранных компаний, которые, несмотря на беспардонное давление со стороны США и их вассалов, продолжают работу в нашей стране. В дальнейшем они обязательно получат дополнительные возможности для развития", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержке субъектов РФ."Мы также знаем и тех, кто трусливо предал своих партнеров, забыл об ответственности перед сотрудниками и клиентами в России, поспешил заработать призрачные дивиденды на участии в антироссийской кампании. При этом, в отличие от западных стран, мы будем уважать право собственности", - подчеркнул президент РФ.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769431711_0:0:2604:1952_1920x0_80_0_0_d090e8a52091ba9779166471d6079769.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции, владимир путин
17:12 16.03.2022 (обновлено: 17:22 16.03.2022)
Путин: теперь в России знают, кто трусливо предал партнеров и клиентов
Путин: в России теперь знают, кто трусливо предал своих партнеров, а кто продолжил работу