https://ria.ru/20220316/kinofestival-1778453612.html
Россию отстранили от участия в Берлинском кинофестивале
Россию отстранили от участия в Берлинском кинофестивале - РИА Новости, 16.03.2022
Россию отстранили от участия в Берлинском кинофестивале
Берлинский международный кинофестиваль заявил об исключении российских ведомств, делегаций, лиц, поддерживающих Кремль, от участия в форуме в связи со... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:55
2022-03-16T14:55
2022-03-16T15:02
культура
кино и сериалы
берлин (город)
берлинский кинофестиваль
признание днр и лнр в россии
украина
санкции
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БЕРЛИН, 16 мар – РИА Новости. Берлинский международный кинофестиваль заявил об исключении российских ведомств, делегаций, лиц, поддерживающих Кремль, от участия в форуме в связи со спецоперацией на Украине, говорится в заявлении пресс-службы фестиваля.В нем отмечается, что об исключении кинематографистов или деятелей культуры из Берлинале или их изоляции по национальному признаку "не может быть и речи" - "слишком часто в их работах содержится критика соответствующих режимов"."Таким образом, Берлинале однозначно выступает против общего бойкота культурных произведений на основании их происхождения, поскольку это также подавит многие критические голоса. И миру нужны эти критические голоса. Другое дело – исключить официальное государство и в данном случае российские ведомства или делегации, а также лиц, поддерживающих режим, от участия в Берлинале", - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html
берлин (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, берлин (город), берлинский кинофестиваль, признание днр и лнр в россии, украина, санкции
14:55 16.03.2022 (обновлено: 15:02 16.03.2022)
Россию отстранили от участия в Берлинском кинофестивале
Берлинский кинофестиваль заявил об отстранении России от участия из-за ситуации на Украине
БЕРЛИН, 16 мар – РИА Новости. Берлинский международный кинофестиваль заявил об исключении российских ведомств, делегаций, лиц, поддерживающих Кремль, от участия в форуме в связи со спецоперацией на Украине, говорится в заявлении пресс-службы фестиваля.
В нем отмечается, что об исключении кинематографистов или деятелей культуры из Берлинале или их изоляции по национальному признаку "не может быть и речи" - "слишком часто в их работах содержится критика соответствующих режимов".
"Таким образом, Берлинале однозначно выступает против общего бойкота культурных произведений на основании их происхождения, поскольку это также подавит многие критические голоса. И миру нужны эти критические голоса. Другое дело – исключить официальное государство и в данном случае российские ведомства или делегации, а также лиц, поддерживающих режим, от участия в Берлинале", - говорится в заявлении.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.