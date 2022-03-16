https://ria.ru/20220316/kinofestival-1778453612.html

Россию отстранили от участия в Берлинском кинофестивале

Россию отстранили от участия в Берлинском кинофестивале - РИА Новости, 16.03.2022

Россию отстранили от участия в Берлинском кинофестивале

Берлинский международный кинофестиваль заявил об исключении российских ведомств, делегаций, лиц, поддерживающих Кремль, от участия в форуме в связи со... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T14:55

2022-03-16T14:55

2022-03-16T15:02

культура

кино и сериалы

берлин (город)

берлинский кинофестиваль

признание днр и лнр в россии

украина

санкции

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БЕРЛИН, 16 мар – РИА Новости. Берлинский международный кинофестиваль заявил об исключении российских ведомств, делегаций, лиц, поддерживающих Кремль, от участия в форуме в связи со спецоперацией на Украине, говорится в заявлении пресс-службы фестиваля.В нем отмечается, что об исключении кинематографистов или деятелей культуры из Берлинале или их изоляции по национальному признаку "не может быть и речи" - "слишком часто в их работах содержится критика соответствующих режимов"."Таким образом, Берлинале однозначно выступает против общего бойкота культурных произведений на основании их происхождения, поскольку это также подавит многие критические голоса. И миру нужны эти критические голоса. Другое дело – исключить официальное государство и в данном случае российские ведомства или делегации, а также лиц, поддерживающих режим, от участия в Берлинале", - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

берлин (город)

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кино и сериалы, берлин (город), берлинский кинофестиваль, признание днр и лнр в россии, украина, санкции