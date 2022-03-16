https://ria.ru/20220316/kazakhstan-1778377225.html

Токаев: переворот в Казахстане пытались совершить высокопоставленные лица

Токаев: переворот в Казахстане пытались совершить высокопоставленные лица - РИА Новости, 16.03.2022

Токаев: переворот в Казахстане пытались совершить высокопоставленные лица

Среди пытавшихся совершить переворот в январе в Казахстане были высокопоставленные личности, в том числе руководители военных и специальных органов, которые... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T08:40

2022-03-16T08:40

2022-03-16T08:40

в мире

политика

казахстан

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 16 мар - РИА Новости. Среди пытавшихся совершить переворот в январе в Казахстане были высокопоставленные личности, в том числе руководители военных и специальных органов, которые совершили измену родине, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев."Были известные личности среди тех, кто пытался совершить переворот. Высокопоставленные лица совершили измену родине, среди изменников были руководители военных и специальных органов",- сказал Токаев, выступая в среду с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента.По его словам, они препятствовали действиям силовых структур, давали недостоверную информацию о ситуации в городах руководству страны."Имела место масштабная, детально разработанная операция для смещения власти, целью которой было смещение высшего руководства", - отметил президент Казахстана.

https://ria.ru/20220316/kazakhstan-1778376463.html

казахстан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, политика, казахстан, касым-жомарт токаев