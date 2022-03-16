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Токаев: переворот в Казахстане пытались совершить высокопоставленные лица - РИА Новости, 16.03.2022
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Токаев: переворот в Казахстане пытались совершить высокопоставленные лица
Токаев: переворот в Казахстане пытались совершить высокопоставленные лица - РИА Новости, 16.03.2022
Токаев: переворот в Казахстане пытались совершить высокопоставленные лица
Среди пытавшихся совершить переворот в январе в Казахстане были высокопоставленные личности, в том числе руководители военных и специальных органов, которые... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T08:40
2022-03-16T08:40
в мире
политика
казахстан
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 16 мар - РИА Новости. Среди пытавшихся совершить переворот в январе в Казахстане были высокопоставленные личности, в том числе руководители военных и специальных органов, которые совершили измену родине, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев."Были известные личности среди тех, кто пытался совершить переворот. Высокопоставленные лица совершили измену родине, среди изменников были руководители военных и специальных органов",- сказал Токаев, выступая в среду с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента.По его словам, они препятствовали действиям силовых структур, давали недостоверную информацию о ситуации в городах руководству страны."Имела место масштабная, детально разработанная операция для смещения власти, целью которой было смещение высшего руководства", - отметил президент Казахстана.
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в мире, политика, казахстан, касым-жомарт токаев
08:40 16.03.2022
 
Токаев: переворот в Казахстане пытались совершить высокопоставленные лица

Токаев: среди пытавшихся совершить переворот в Казахстане были высокопоставленные лица

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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НУР-СУЛТАН, 16 мар - РИА Новости. Среди пытавшихся совершить переворот в январе в Казахстане были высокопоставленные личности, в том числе руководители военных и специальных органов, которые совершили измену родине, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Были известные личности среди тех, кто пытался совершить переворот. Высокопоставленные лица совершили измену родине, среди изменников были руководители военных и специальных органов",- сказал Токаев, выступая в среду с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента.
По его словам, они препятствовали действиям силовых структур, давали недостоверную информацию о ситуации в городах руководству страны.
"Имела место масштабная, детально разработанная операция для смещения власти, целью которой было смещение высшего руководства", - отметил президент Казахстана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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