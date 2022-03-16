https://ria.ru/20220316/kazakhstan-1778377225.html
Токаев: переворот в Казахстане пытались совершить высокопоставленные лица
Токаев: переворот в Казахстане пытались совершить высокопоставленные лица - РИА Новости, 16.03.2022
Токаев: переворот в Казахстане пытались совершить высокопоставленные лица
Среди пытавшихся совершить переворот в январе в Казахстане были высокопоставленные личности, в том числе руководители военных и специальных органов, которые... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T08:40
2022-03-16T08:40
2022-03-16T08:40
в мире
политика
казахстан
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767058901_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e12874bcacc775bd50e1146a8db67b49.jpg
НУР-СУЛТАН, 16 мар - РИА Новости. Среди пытавшихся совершить переворот в январе в Казахстане были высокопоставленные личности, в том числе руководители военных и специальных органов, которые совершили измену родине, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев."Были известные личности среди тех, кто пытался совершить переворот. Высокопоставленные лица совершили измену родине, среди изменников были руководители военных и специальных органов",- сказал Токаев, выступая в среду с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента.По его словам, они препятствовали действиям силовых структур, давали недостоверную информацию о ситуации в городах руководству страны."Имела место масштабная, детально разработанная операция для смещения власти, целью которой было смещение высшего руководства", - отметил президент Казахстана.
https://ria.ru/20220316/kazakhstan-1778376463.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767058901_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8bf7d3fccd72a479ce93c0f01a47ec2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, политика, казахстан, касым-жомарт токаев
Токаев: переворот в Казахстане пытались совершить высокопоставленные лица
Токаев: среди пытавшихся совершить переворот в Казахстане были высокопоставленные лица
НУР-СУЛТАН, 16 мар - РИА Новости. Среди пытавшихся совершить переворот в январе в Казахстане были высокопоставленные личности, в том числе руководители военных и специальных органов, которые совершили измену родине, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Были известные личности среди тех, кто пытался совершить переворот. Высокопоставленные лица совершили измену родине, среди изменников были руководители военных и специальных органов",- сказал Токаев, выступая в среду с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента.
По его словам, они препятствовали действиям силовых структур, давали недостоверную информацию о ситуации в городах руководству страны.
"Имела место масштабная, детально разработанная операция для смещения власти, целью которой было смещение высшего руководства", - отметил президент Казахстана
.