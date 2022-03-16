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Токаев предложил сменить форму правления в Казахстане - РИА Новости, 16.03.2022
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Токаев предложил сменить форму правления в Казахстане
Токаев предложил сменить форму правления в Казахстане - РИА Новости, 16.03.2022
Токаев предложил сменить форму правления в Казахстане
Форма правления в Казахстане должна измениться, парламент получит больше полномочий, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T08:32
2022-03-16T09:05
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 16 мар — РИА Новости. Форма правления в Казахстане должна измениться, парламент получит больше полномочий, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу на совместном заседании парламента.Он также предложил законодательно запретить главе государства быть членом какой-либо партии во время исполнения своих полномочий.Токаев отметил, что это повысит политическую конкуренцию и обеспечит равные условия для развития всех партий.Кроме того, президент предложил учредить в Казахстане Конституционный суд.Еще одной инициативой стало предложение запретить близким родственникам президента занимать посты во власти и в государственных компаниях.Токаев отметил, что глава государства должен гарантировать равенство возможностей для всех граждан.
https://ria.ru/20220316/kazakhstan-1778377225.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/tokaev-1778116200.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
08:32 16.03.2022 (обновлено: 09:05 16.03.2022)
 
Токаев предложил сменить форму правления в Казахстане

Токаев выступил за переход Казахстана к президентской республике с сильным парламентом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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НУР-СУЛТАН, 16 мар — РИА Новости. Форма правления в Казахстане должна измениться, парламент получит больше полномочий, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу на совместном заседании парламента.

"Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь прежде всего идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Касым-Жомарт Токаев
президент Казахстана
Он также предложил законодательно запретить главе государства быть членом какой-либо партии во время исполнения своих полномочий.
Токаев отметил, что это повысит политическую конкуренцию и обеспечит равные условия для развития всех партий.
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Кроме того, президент предложил учредить в Казахстане Конституционный суд.
"Генеральному прокурору и уполномоченному по правам человека также должна быть предоставлена возможность обращения в Конституционный суд. Надеюсь, что эти инициативы станут важным шагом на пути построения справедливого и правового государства", — пояснил Токаев.
Еще одной инициативой стало предложение запретить близким родственникам президента занимать посты во власти и в государственных компаниях.
Токаев отметил, что глава государства должен гарантировать равенство возможностей для всех граждан.
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В миреКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
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