https://ria.ru/20220316/kazakhstan-1778376463.html

Токаев предложил сменить форму правления в Казахстане

Токаев предложил сменить форму правления в Казахстане - РИА Новости, 16.03.2022

Токаев предложил сменить форму правления в Казахстане

Форма правления в Казахстане должна измениться, парламент получит больше полномочий, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T08:32

2022-03-16T08:32

2022-03-16T09:05

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 16 мар — РИА Новости. Форма правления в Казахстане должна измениться, парламент получит больше полномочий, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу на совместном заседании парламента.Он также предложил законодательно запретить главе государства быть членом какой-либо партии во время исполнения своих полномочий.Токаев отметил, что это повысит политическую конкуренцию и обеспечит равные условия для развития всех партий.Кроме того, президент предложил учредить в Казахстане Конституционный суд.Еще одной инициативой стало предложение запретить близким родственникам президента занимать посты во власти и в государственных компаниях.Токаев отметил, что глава государства должен гарантировать равенство возможностей для всех граждан.

https://ria.ru/20220316/kazakhstan-1778377225.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/tokaev-1778116200.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев