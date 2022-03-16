08:32 16.03.2022 (обновлено: 09:05 16.03.2022)
Токаев предложил сменить форму правления в Казахстане
Токаев выступил за переход Казахстана к президентской республике с сильным парламентом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН, 16 мар — РИА Новости. Форма правления в Казахстане должна измениться, парламент получит больше полномочий, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу на совместном заседании парламента.
"Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь прежде всего идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны".
Он также предложил законодательно запретить главе государства быть членом какой-либо партии во время исполнения своих полномочий.
Токаев отметил, что это повысит политическую конкуренцию и обеспечит равные условия для развития всех партий.
Кроме того, президент предложил учредить в Казахстане Конституционный суд.
"Генеральному прокурору и уполномоченному по правам человека также должна быть предоставлена возможность обращения в Конституционный суд. Надеюсь, что эти инициативы станут важным шагом на пути построения справедливого и правового государства", — пояснил Токаев.
Еще одной инициативой стало предложение запретить близким родственникам президента занимать посты во власти и в государственных компаниях.
Токаев отметил, что глава государства должен гарантировать равенство возможностей для всех граждан.