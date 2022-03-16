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Кадыров показал часы "Смерш" с гравировкой "Ахмат-Сила" - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/kadyrov-1778459642.html
Кадыров показал часы "Смерш" с гравировкой "Ахмат-Сила"
Кадыров показал часы "Смерш" с гравировкой "Ахмат-Сила" - РИА Новости, 16.03.2022
Кадыров показал часы "Смерш" с гравировкой "Ахмат-Сила"
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, где показал наручные часы "Смерш", с обратной стороны которых выгравирован лозунг... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:24
2022-03-16T15:25
обострение ситуации в днр и лнр
общество
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 16 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, где показал наручные часы "Смерш", с обратной стороны которых выгравирован лозунг "Ахмат-Сила"."Слухи слухами, но в каждой шутке есть доля шутки. Вы говорили, что есть чеченский "Смерш", что тех, кто отступает, мы их отстреливаем. Да, у нас есть свой "Смерш" и есть лозунг "Ахмат-Сила", но одно но - российские спецслужбы, военные, правоохранительные структуры никогда не отступают. Всегда идут вперед. И мы заканчиваем спецоперации раньше времени", - сказал Кадыров, демонстрируя часы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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общество, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
15:24 16.03.2022 (обновлено: 15:25 16.03.2022)
 
Кадыров показал часы "Смерш" с гравировкой "Ахмат-Сила"

Глава Чечни Кадыров выложил видео с наручными часами "Смерш" с гравировкой "Ахмат-Сила"

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 16 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, где показал наручные часы "Смерш", с обратной стороны которых выгравирован лозунг "Ахмат-Сила".
"Слухи слухами, но в каждой шутке есть доля шутки. Вы говорили, что есть чеченский "Смерш", что тех, кто отступает, мы их отстреливаем. Да, у нас есть свой "Смерш" и есть лозунг "Ахмат-Сила", но одно но - российские спецслужбы, военные, правоохранительные структуры никогда не отступают. Всегда идут вперед. И мы заканчиваем спецоперации раньше времени", - сказал Кадыров, демонстрируя часы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоЧеченская республика (Чечня)Рамзан Кадыров
 
 
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