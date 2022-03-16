https://ria.ru/20220316/izbienie-1778392794.html

В Крыму задержали мужчину, избившего ветерана ФСБ за букву Z на машине

В Крыму задержали мужчину, избившего ветерана ФСБ за букву Z на машине - РИА Новости, 16.03.2022

В Крыму задержали мужчину, избившего ветерана ФСБ за букву Z на машине

Полиция задержала жителя Севастополя, избившего ветерана ФСБ за букву Z на автомобиле, сообщили РИА Новости правоохранители. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T10:29

2022-03-16T10:29

2022-03-16T10:29

происшествия

севастополь

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

республика крым

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Полиция задержала жителя Севастополя, избившего ветерана ФСБ за букву Z на автомобиле, сообщили РИА Новости правоохранители.Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в Севастополе 70-летнего ветерана ФСБ избили несколько человек за букву Z на автомобиле. Пожилой мужчина был доставлен в больницу с травмами и вывихом ноги."Задержан 36-летний местный житель, ударивший пожилого мужчину. Установлено, что правонарушитель зашел в один из продуктовых магазинов и нанес потерпевшему удар по лицу и затем скрылся", - сообщили в пресс-центре МВД России, не уточняя мотивы нападавшего.В сообщении отмечается, что дома у мужчины был проведен обыск, на основании собранных материалов "будет принято решение в соответствии с законодательством".Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об этом случае нападения на ветерана ФСБ.Буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Z - это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в демилитаризации и денацификации соседней страны.

https://ria.ru/20211229/izbienie-1765962373.html

https://ria.ru/20211212/izbienie-1763345785.html

севастополь

украина

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, севастополь, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, республика крым