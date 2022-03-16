https://ria.ru/20220316/izbienie-1778392794.html
В Крыму задержали мужчину, избившего ветерана ФСБ за букву Z на машине
В Крыму задержали мужчину, избившего ветерана ФСБ за букву Z на машине - РИА Новости, 16.03.2022
В Крыму задержали мужчину, избившего ветерана ФСБ за букву Z на машине
Полиция задержала жителя Севастополя, избившего ветерана ФСБ за букву Z на автомобиле, сообщили РИА Новости правоохранители. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:29
2022-03-16T10:29
2022-03-16T10:29
происшествия
севастополь
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
республика крым
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Полиция задержала жителя Севастополя, избившего ветерана ФСБ за букву Z на автомобиле, сообщили РИА Новости правоохранители.Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в Севастополе 70-летнего ветерана ФСБ избили несколько человек за букву Z на автомобиле. Пожилой мужчина был доставлен в больницу с травмами и вывихом ноги."Задержан 36-летний местный житель, ударивший пожилого мужчину. Установлено, что правонарушитель зашел в один из продуктовых магазинов и нанес потерпевшему удар по лицу и затем скрылся", - сообщили в пресс-центре МВД России, не уточняя мотивы нападавшего.В сообщении отмечается, что дома у мужчины был проведен обыск, на основании собранных материалов "будет принято решение в соответствии с законодательством".Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об этом случае нападения на ветерана ФСБ.Буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Z - это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в демилитаризации и денацификации соседней страны.
https://ria.ru/20211229/izbienie-1765962373.html
https://ria.ru/20211212/izbienie-1763345785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, республика крым
В Крыму задержали мужчину, избившего ветерана ФСБ за букву Z на машине
Полиция задержала жителя Севастополя, избившего ветерана ФСБ за букву Z на автомобиле
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Полиция задержала жителя Севастополя, избившего ветерана ФСБ за букву Z на автомобиле, сообщили РИА Новости правоохранители.
Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в Севастополе
70-летнего ветерана ФСБ
избили несколько человек за букву Z на автомобиле. Пожилой мужчина был доставлен в больницу с травмами и вывихом ноги.
"Задержан 36-летний местный житель, ударивший пожилого мужчину. Установлено, что правонарушитель зашел в один из продуктовых магазинов и нанес потерпевшему удар по лицу и затем скрылся", - сообщили в пресс-центре МВД России, не уточняя мотивы нападавшего.
В сообщении отмечается, что дома у мужчины был проведен обыск, на основании собранных материалов "будет принято решение в соответствии с законодательством".
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об этом случае нападения на ветерана ФСБ.
Буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине
. Z - это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в демилитаризации и денацификации соседней страны.