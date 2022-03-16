https://ria.ru/20220316/indiya-1778512961.html

Посольство России в Индии собирает заявки от застрявших в стране туристов

Посольство России в Индии собирает заявки от застрявших в стране туристов - РИА Новости, 16.03.2022

Посольство России в Индии собирает заявки от застрявших в стране туристов

Посольство России собирает данные россиян, застрявших в Индии из-за отмены рейсов на родину, заявил советник-посланник Роман Бабушкин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T19:17

2022-03-16T19:17

2022-03-16T19:18

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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мар – РИА Новости. Посольство России собирает данные россиян, застрявших в Индии из-за отмены рейсов на родину, заявил советник-посланник Роман Бабушкин."В посольство стали поступать сообщения, в том числе коллективные, наших соотечественников, которые оказались в сложной ситуации в Индии. У них отсутствует возможность вылететь рейсами "Аэрофлота", – сказал он. Также туристы сообщают, что российские платежные карты не функционируют, по ним нельзя приобрести авиабилеты."В настоящее время мы собираем всю информацию о наших соотечественниках, чтобы оказать им максимальное содействие. Совсем недавно у нас был опыт поддержки российских граждан в экстремальных условиях начала коронавирусной пандемии. Уверен, помощь будет обязательно предложена и в этой ситуации", – сказал Бабушкин.Ранее россияне составили обращение к послу России в Индии Денису Алипову с просьбой оказать содействие с возвращением на родину. В письме также отмечается, что у россиян в Индии заканчивается запас наличных денежных средств, а получить необходимую поддержку от родных в России невозможно из-за отключения карт от систем Visa и Mastercard. У многих путешественников также заканчивается срок действия визы в Индии.

https://ria.ru/20220314/indiya-1778099434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, россия, индия, аэрофлот, санкции в отношении россии, новости - туризм, туристы