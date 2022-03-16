https://ria.ru/20220316/indiya-1778512961.html
Посольство России в Индии собирает заявки от застрявших в стране туристов
Посольство России в Индии собирает заявки от застрявших в стране туристов - РИА Новости, 16.03.2022
Посольство России в Индии собирает заявки от застрявших в стране туристов
Посольство России собирает данные россиян, застрявших в Индии из-за отмены рейсов на родину, заявил советник-посланник Роман Бабушкин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T19:17
2022-03-16T19:17
2022-03-16T19:18
туризм
туризм
россия
индия
аэрофлот
санкции в отношении россии
новости - туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115127/27/1151272780_0:18:2863:1628_1920x0_80_0_0_fb4ad9ee47c6e6c1c41b3c0cd2a49760.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мар – РИА Новости. Посольство России собирает данные россиян, застрявших в Индии из-за отмены рейсов на родину, заявил советник-посланник Роман Бабушкин."В посольство стали поступать сообщения, в том числе коллективные, наших соотечественников, которые оказались в сложной ситуации в Индии. У них отсутствует возможность вылететь рейсами "Аэрофлота", – сказал он. Также туристы сообщают, что российские платежные карты не функционируют, по ним нельзя приобрести авиабилеты."В настоящее время мы собираем всю информацию о наших соотечественниках, чтобы оказать им максимальное содействие. Совсем недавно у нас был опыт поддержки российских граждан в экстремальных условиях начала коронавирусной пандемии. Уверен, помощь будет обязательно предложена и в этой ситуации", – сказал Бабушкин.Ранее россияне составили обращение к послу России в Индии Денису Алипову с просьбой оказать содействие с возвращением на родину. В письме также отмечается, что у россиян в Индии заканчивается запас наличных денежных средств, а получить необходимую поддержку от родных в России невозможно из-за отключения карт от систем Visa и Mastercard. У многих путешественников также заканчивается срок действия визы в Индии.
https://ria.ru/20220314/indiya-1778099434.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115127/27/1151272780_40:0:2601:1921_1920x0_80_0_0_c65386165ae54d37ec385ce078cc45a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, индия, аэрофлот, санкции в отношении россии, новости - туризм, туристы
19:17 16.03.2022 (обновлено: 19:18 16.03.2022)
Посольство России в Индии собирает заявки от застрявших в стране туристов
Российские дипломаты в Индии помогают собрать вывозной рейс для застрявших туристов
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мар – РИА Новости. Посольство России собирает данные россиян, застрявших в Индии из-за отмены рейсов на родину, заявил советник-посланник Роман Бабушкин.
"В посольство стали поступать сообщения, в том числе коллективные, наших соотечественников, которые оказались в сложной ситуации в Индии. У них отсутствует возможность вылететь рейсами "Аэрофлота", – сказал он.
Также туристы сообщают, что российские платежные карты не функционируют, по ним нельзя приобрести авиабилеты.
"В настоящее время мы собираем всю информацию о наших соотечественниках, чтобы оказать им максимальное содействие. Совсем недавно у нас был опыт поддержки российских граждан в экстремальных условиях начала коронавирусной пандемии. Уверен, помощь будет обязательно предложена и в этой ситуации", – сказал Бабушкин.
Ранее россияне составили обращение к послу России в Индии Денису Алипову с просьбой оказать содействие с возвращением на родину.
В письме также отмечается, что у россиян в Индии заканчивается запас наличных денежных средств, а получить необходимую поддержку от родных в России невозможно из-за отключения карт от систем Visa и Mastercard. У многих путешественников также заканчивается срок действия визы в Индии.