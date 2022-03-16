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Посольство России в Индии собирает заявки от застрявших в стране туристов - РИА Новости, 16.03.2022
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Туризм
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Посольство России в Индии собирает заявки от застрявших в стране туристов
Посольство России в Индии собирает заявки от застрявших в стране туристов - РИА Новости, 16.03.2022
Посольство России в Индии собирает заявки от застрявших в стране туристов
Посольство России собирает данные россиян, застрявших в Индии из-за отмены рейсов на родину, заявил советник-посланник Роман Бабушкин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T19:17
2022-03-16T19:18
туризм
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россия
индия
аэрофлот
санкции в отношении россии
новости - туризм
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мар – РИА Новости. Посольство России собирает данные россиян, застрявших в Индии из-за отмены рейсов на родину, заявил советник-посланник Роман Бабушкин."В посольство стали поступать сообщения, в том числе коллективные, наших соотечественников, которые оказались в сложной ситуации в Индии. У них отсутствует возможность вылететь рейсами "Аэрофлота", – сказал он. Также туристы сообщают, что российские платежные карты не функционируют, по ним нельзя приобрести авиабилеты."В настоящее время мы собираем всю информацию о наших соотечественниках, чтобы оказать им максимальное содействие. Совсем недавно у нас был опыт поддержки российских граждан в экстремальных условиях начала коронавирусной пандемии. Уверен, помощь будет обязательно предложена и в этой ситуации", – сказал Бабушкин.Ранее россияне составили обращение к послу России в Индии Денису Алипову с просьбой оказать содействие с возвращением на родину. В письме также отмечается, что у россиян в Индии заканчивается запас наличных денежных средств, а получить необходимую поддержку от родных в России невозможно из-за отключения карт от систем Visa и Mastercard. У многих путешественников также заканчивается срок действия визы в Индии.
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туризм, россия, индия, аэрофлот, санкции в отношении россии, новости - туризм, туристы
19:17 16.03.2022 (обновлено: 19:18 16.03.2022)
 
Посольство России в Индии собирает заявки от застрявших в стране туристов

Российские дипломаты в Индии помогают собрать вывозной рейс для застрявших туристов

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтраны мира. Индия
Страны мира. Индия - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мар – РИА Новости. Посольство России собирает данные россиян, застрявших в Индии из-за отмены рейсов на родину, заявил советник-посланник Роман Бабушкин.
"В посольство стали поступать сообщения, в том числе коллективные, наших соотечественников, которые оказались в сложной ситуации в Индии. У них отсутствует возможность вылететь рейсами "Аэрофлота", – сказал он.
Также туристы сообщают, что российские платежные карты не функционируют, по ним нельзя приобрести авиабилеты.
"В настоящее время мы собираем всю информацию о наших соотечественниках, чтобы оказать им максимальное содействие. Совсем недавно у нас был опыт поддержки российских граждан в экстремальных условиях начала коронавирусной пандемии. Уверен, помощь будет обязательно предложена и в этой ситуации", – сказал Бабушкин.
Ранее россияне составили обращение к послу России в Индии Денису Алипову с просьбой оказать содействие с возвращением на родину.
В письме также отмечается, что у россиян в Индии заканчивается запас наличных денежных средств, а получить необходимую поддержку от родных в России невозможно из-за отключения карт от систем Visa и Mastercard. У многих путешественников также заканчивается срок действия визы в Индии.
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