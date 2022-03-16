https://ria.ru/20220316/gumpomosch-1778564716.html

Украинцы имеют доступ только к российской гумпомощи, заявили в Минобороны

Украинцы имеют доступ только к российской гумпомощи, заявили в Минобороны - РИА Новости, 16.03.2022

Украинцы имеют доступ только к российской гумпомощи, заявили в Минобороны

Российская гуманитарная помощь сегодня является единственной возможностью выжить для украинцев на освобождённых территориях, заявил в среду начальник... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T22:32

2022-03-16T22:32

2022-03-16T22:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778317078_0:215:2938:1868_1920x0_80_0_0_2211d1c610835ff9c4487877ead518a8.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российская гуманитарная помощь сегодня является единственной возможностью выжить для украинцев на освобождённых территориях, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев заявил, что мэры украинских городов занимаются перепродажей гумпомощи, которую им поставляют международные организации, в частности Международный Красный Крест. По его словам, такие факты имели место в Житомире, Ивано-Франковске, Виннице, Ровно, Луцке, Дубно, Владимир-Волынском и Львове."Начиная со 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 2994 тонны гуманитарного груза, проведено 349 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 15 - в Черниговской области и Донецкой Народной Республике, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 510 тонн продуктов питания, средств гигиены и лекарственных препаратов", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр