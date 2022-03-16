Украинцы имеют доступ только к российской гумпомощи, заявили в Минобороны
Минобороны: украинцы в освобожденных районах имеют доступ только к российской гумпомощи
Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российская гуманитарная помощь сегодня является единственной возможностью выжить для украинцев на освобождённых территориях, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Российской стороной на освобожденных территориях создаются все необходимые условия для беспрепятственного доступа всех желающих к гуманитарной помощи. Для украинцев, забытых и по сути преданных собственной властью, российская гуманитарная помощь остается практически единственной возможностью выжить в этих катастрофических условиях", - сказал он.
Мизинцев заявил, что мэры украинских городов занимаются перепродажей гумпомощи, которую им поставляют международные организации, в частности Международный Красный Крест. По его словам, такие факты имели место в Житомире, Ивано-Франковске, Виннице, Ровно, Луцке, Дубно, Владимир-Волынском и Львове.
"Начиная со 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 2994 тонны гуманитарного груза, проведено 349 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 15 - в Черниговской области и Донецкой Народной Республике, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 510 тонн продуктов питания, средств гигиены и лекарственных препаратов", - добавил генерал.