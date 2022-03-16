https://ria.ru/20220316/granitsy-1778391864.html
Пушилин назвал вопрос границ между Россией, ДНР и ЛНР неактуальным
Пушилин назвал вопрос границ между Россией, ДНР и ЛНР неактуальным - РИА Новости, 16.03.2022
Пушилин назвал вопрос границ между Россией, ДНР и ЛНР неактуальным
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вопрос определения госграницы между Россией и ДНР и ЛНР сейчас неактуален. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:22
2022-03-16T10:22
2022-03-16T10:39
обострение ситуации в днр и лнр
денис пушилин
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вопрос определения госграницы между Россией и ДНР и ЛНР сейчас неактуален."Что касается вопросов границ, этот вопрос отошёл на десятый план… сейчас эта пока проблема не актуальна, я думаю, здесь этот вопрос будет урегулирован с учетом признанности республики, есть план действия, все понятно", - сказал он в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
https://ria.ru/20220301/kpp-1775945432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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денис пушилин, в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
10:22 16.03.2022 (обновлено: 10:39 16.03.2022)
Пушилин назвал вопрос границ между Россией, ДНР и ЛНР неактуальным
Глава ДНР Пушилин: вопрос госграниц между Россией и Донбассом отошел на второй план