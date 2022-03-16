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Пушилин назвал вопрос границ между Россией, ДНР и ЛНР неактуальным - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/granitsy-1778391864.html
Пушилин назвал вопрос границ между Россией, ДНР и ЛНР неактуальным
Пушилин назвал вопрос границ между Россией, ДНР и ЛНР неактуальным - РИА Новости, 16.03.2022
Пушилин назвал вопрос границ между Россией, ДНР и ЛНР неактуальным
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вопрос определения госграницы между Россией и ДНР и ЛНР сейчас неактуален. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:22
2022-03-16T10:39
обострение ситуации в днр и лнр
денис пушилин
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вопрос определения госграницы между Россией и ДНР и ЛНР сейчас неактуален."Что касается вопросов границ, этот вопрос отошёл на десятый план… сейчас эта пока проблема не актуальна, я думаю, здесь этот вопрос будет урегулирован с учетом признанности республики, есть план действия, все понятно", - сказал он в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
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денис пушилин, в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
10:22 16.03.2022 (обновлено: 10:39 16.03.2022)
 
Пушилин назвал вопрос границ между Россией, ДНР и ЛНР неактуальным

Глава ДНР Пушилин: вопрос госграниц между Россией и Донбассом отошел на второй план

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЛюди на контрольно-пропускном пункте "Успенка" в Донецкой области
Люди на контрольно-пропускном пункте Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Люди на контрольно-пропускном пункте "Успенка" в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вопрос определения госграницы между Россией и ДНР и ЛНР сейчас неактуален.
"Что касается вопросов границ, этот вопрос отошёл на десятый план… сейчас эта пока проблема не актуальна, я думаю, здесь этот вопрос будет урегулирован с учетом признанности республики, есть план действия, все понятно", - сказал он в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДенис ПушилинВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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