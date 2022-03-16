https://ria.ru/20220316/granitsy-1778391864.html

Пушилин назвал вопрос границ между Россией, ДНР и ЛНР неактуальным

Пушилин назвал вопрос границ между Россией, ДНР и ЛНР неактуальным - РИА Новости, 16.03.2022

Пушилин назвал вопрос границ между Россией, ДНР и ЛНР неактуальным

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вопрос определения госграницы между Россией и ДНР и ЛНР сейчас неактуален. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T10:22

2022-03-16T10:22

2022-03-16T10:39

обострение ситуации в днр и лнр

денис пушилин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вопрос определения госграницы между Россией и ДНР и ЛНР сейчас неактуален."Что касается вопросов границ, этот вопрос отошёл на десятый план… сейчас эта пока проблема не актуальна, я думаю, здесь этот вопрос будет урегулирован с учетом признанности республики, есть план действия, все понятно", - сказал он в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.

https://ria.ru/20220301/kpp-1775945432.html

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Кирилл Волков

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