https://ria.ru/20220316/golunov-1778482575.html
Суд смягчил приговор экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову
Суд смягчил приговор экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову - РИА Новости, 16.03.2022
Суд смягчил приговор экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову
Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил на сроки от 6 до 9 месяцев наказание бывшим полицейским, изначально осужденным на 5-12 лет за подброшенные... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:38
2022-03-16T16:38
2022-03-16T16:45
происшествия
москва
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил на сроки от 6 до 9 месяцев наказание бывшим полицейским, изначально осужденным на 5-12 лет за подброшенные журналисту Ивану Голунову наркотики, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.“Приговор Московского городского суда изменить”, - огласил решение судья.Суд смягчил наказание Акбару Сергалиеву на 9 месяцев, остальным фигурантам – на 6 месяцев. В остальном наказание, в том числе запрет занимать должности на службе в правоохранительных органах и лишение званий, оставили в силе.Журналиста задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов, главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова, уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пяти стражей закона возбудили уголовное дело.Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Ляховец, Коновалов, Сергалиев, Феофанов и Уметбаев обвинялись в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
https://ria.ru/20210528/golunov-1734582670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, иван голунов, дело журналиста ивана голунова
16:38 16.03.2022 (обновлено: 16:45 16.03.2022)
Суд смягчил приговор экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову
Суд уменьшил сроки бывшим полицейским, подбросившим наркотики журналисту Голунову
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил на сроки от 6 до 9 месяцев наказание бывшим полицейским, изначально осужденным на 5-12 лет за подброшенные журналисту Ивану Голунову наркотики, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
“Приговор Московского городского суда
изменить”, - огласил решение судья.
Суд смягчил наказание Акбару Сергалиеву на 9 месяцев, остальным фигурантам – на 6 месяцев. В остальном наказание, в том числе запрет занимать должности на службе в правоохранительных органах и лишение званий, оставили в силе.
Журналиста задержали в Москве
в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов, главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова, уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пяти стражей закона возбудили уголовное дело.
Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Ляховец, Коновалов, Сергалиев, Феофанов и Уметбаев обвинялись в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".