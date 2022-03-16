https://ria.ru/20220316/golunov-1778482575.html

Суд смягчил приговор экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову

Суд смягчил приговор экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову - РИА Новости, 16.03.2022

Суд смягчил приговор экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил на сроки от 6 до 9 месяцев наказание бывшим полицейским, изначально осужденным на 5-12 лет за подброшенные... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:38

2022-03-16T16:38

2022-03-16T16:45

происшествия

москва

иван голунов

дело журналиста ивана голунова

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил на сроки от 6 до 9 месяцев наказание бывшим полицейским, изначально осужденным на 5-12 лет за подброшенные журналисту Ивану Голунову наркотики, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.“Приговор Московского городского суда изменить”, - огласил решение судья.Суд смягчил наказание Акбару Сергалиеву на 9 месяцев, остальным фигурантам – на 6 месяцев. В остальном наказание, в том числе запрет занимать должности на службе в правоохранительных органах и лишение званий, оставили в силе.Журналиста задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов, главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова, уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пяти стражей закона возбудили уголовное дело.Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Ляховец, Коновалов, Сергалиев, Феофанов и Уметбаев обвинялись в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".

https://ria.ru/20210528/golunov-1734582670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, иван голунов, дело журналиста ивана голунова