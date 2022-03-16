https://ria.ru/20220316/gaz-1778396725.html

"Газпром" заявил, что подает газ для транзита через Украину штатно

"Газпром" заявил, что подает газ для транзита через Украину штатно - РИА Новости, 16.03.2022

"Газпром" заявил, что подает газ для транзита через Украину штатно

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 95 миллионов кубометров на 16 марта, сообщила компания. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T10:49

2022-03-16T10:49

2022-03-16T10:49

экономика

украина

газпром

природный газ

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 95 миллионов кубометров на 16 марта, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 95 миллионов кубометров на 16 марта", — говорится в сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту газа перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.

украина

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Как изменились цены на газ в Европе Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru. 2022-03-16T10:49 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, газпром, природный газ, видео