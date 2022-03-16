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"Газпром" заявил, что подает газ для транзита через Украину штатно
"Газпром" заявил, что подает газ для транзита через Украину штатно - РИА Новости, 16.03.2022
"Газпром" заявил, что подает газ для транзита через Украину штатно
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 95 миллионов кубометров на 16 марта, сообщила компания. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:49
2022-03-16T10:49
2022-03-16T10:49
экономика
украина
газпром
природный газ
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 95 миллионов кубометров на 16 марта, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 95 миллионов кубометров на 16 марта", — говорится в сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту газа перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
украина
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru.
2022-03-16T10:49
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PT1M05S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, украина, газпром, природный газ, видео
"Газпром" заявил, что подает газ для транзита через Украину штатно
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 95 миллионов кубометров на 16 марта, сообщила компания.
2022-03-16T10:49
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PT1M05S
"Газпром" заявил, что подает газ для транзита через Украину штатно
"Газпром" 16 марта поставит 95 миллионов кубов газа по заявкам для транзита через Украину