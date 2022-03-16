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СК завел дело на блогера Белоцерковскую за фейки о российской армии

СК завел дело на блогера Белоцерковскую за фейки о российской армии - РИА Новости, 16.03.2022

СК завел дело на блогера Белоцерковскую за фейки о российской армии

Российские следователи завели уголовное дело на блогера Веронику Белоцерковскую за публичное распространение ложной информации о действиях ВС РФ в ходе... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T19:16

2022-03-16T19:16

2022-03-16T20:07

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

россия

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украина

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело на блогера Веронику Белоцерковскую за публичное распространение ложной информации о действиях ВС РФ в ходе спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении Вероники Белоцерковской. В ее действиях усматриваются признаки преступления... "публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ", - сказали в ведомстве.По данным следствия, в марте Белоцерковская в Instagram опубликовала ряд записей c ложными сведениями об использовании ВС РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей."Таким образом, своими публикациями она дискредитировала органы государственной власти и Вооруженные силы РФ. По имеющейся информации, Белоцерковская находятся вне пределов РФ, в связи с этим решается вопрос об объявлении ее в международный розыск", - подчеркнули в ведомстве.Кроме того, в СКР сообщили, что в Томской области на основании материалов регионального УФСБ России возбуждены уголовные дела в отношении жительницы ЗАТО города Северск и в отношении жителя Томска. По данным следствия, подозреваемые размещали в соцсети и мессенджерах фейки о потерях российских военных, а также об их действиях на Украине под видом достоверной информации. Эту информацию они якобы получили от очевидцев с мест происходящих событий. "По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде запрета определенных действий", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220314/tjournal-1778161011.html

https://ria.ru/20220313/rusofobiya-1777938405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, украина