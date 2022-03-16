19:16 16.03.2022 (обновлено: 20:07 16.03.2022)
СК завел дело на блогера Белоцерковскую за фейки о российской армии
Следственный комитет завел дело на блогера Белоцерковскую за фейки о российской армии
Автомобиль следственного комитета
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело на блогера Веронику Белоцерковскую за публичное распространение ложной информации о действиях ВС РФ в ходе спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении Вероники Белоцерковской. В ее действиях усматриваются признаки преступления... "публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, в марте Белоцерковская в Instagram опубликовала ряд записей c ложными сведениями об использовании ВС РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей.
"Таким образом, своими публикациями она дискредитировала органы государственной власти и Вооруженные силы РФ. По имеющейся информации, Белоцерковская находятся вне пределов РФ, в связи с этим решается вопрос об объявлении ее в международный розыск", - подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, в СКР сообщили, что в Томской области на основании материалов регионального УФСБ России возбуждены уголовные дела в отношении жительницы ЗАТО города Северск и в отношении жителя Томска. По данным следствия, подозреваемые размещали в соцсети и мессенджерах фейки о потерях российских военных, а также об их действиях на Украине под видом достоверной информации. Эту информацию они якобы получили от очевидцев с мест происходящих событий. "По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде запрета определенных действий", - добавили в ведомстве.