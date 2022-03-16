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СК завел дело на блогера Белоцерковскую за фейки о российской армии - РИА Новости, 16.03.2022
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https://ria.ru/20220316/feyki-1778537602.html
СК завел дело на блогера Белоцерковскую за фейки о российской армии
СК завел дело на блогера Белоцерковскую за фейки о российской армии - РИА Новости, 16.03.2022
СК завел дело на блогера Белоцерковскую за фейки о российской армии
Российские следователи завели уголовное дело на блогера Веронику Белоцерковскую за публичное распространение ложной информации о действиях ВС РФ в ходе... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T19:16
2022-03-16T20:07
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело на блогера Веронику Белоцерковскую за публичное распространение ложной информации о действиях ВС РФ в ходе спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении Вероники Белоцерковской. В ее действиях усматриваются признаки преступления... "публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ", - сказали в ведомстве.По данным следствия, в марте Белоцерковская в Instagram опубликовала ряд записей c ложными сведениями об использовании ВС РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей."Таким образом, своими публикациями она дискредитировала органы государственной власти и Вооруженные силы РФ. По имеющейся информации, Белоцерковская находятся вне пределов РФ, в связи с этим решается вопрос об объявлении ее в международный розыск", - подчеркнули в ведомстве.Кроме того, в СКР сообщили, что в Томской области на основании материалов регионального УФСБ России возбуждены уголовные дела в отношении жительницы ЗАТО города Северск и в отношении жителя Томска. По данным следствия, подозреваемые размещали в соцсети и мессенджерах фейки о потерях российских военных, а также об их действиях на Украине под видом достоверной информации. Эту информацию они якобы получили от очевидцев с мест происходящих событий. "По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде запрета определенных действий", - добавили в ведомстве.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, украина
19:16 16.03.2022 (обновлено: 20:07 16.03.2022)
 
СК завел дело на блогера Белоцерковскую за фейки о российской армии

Следственный комитет завел дело на блогера Белоцерковскую за фейки о российской армии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело на блогера Веронику Белоцерковскую за публичное распространение ложной информации о действиях ВС РФ в ходе спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении Вероники Белоцерковской. В ее действиях усматриваются признаки преступления... "публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ", - сказали в ведомстве.
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По данным следствия, в марте Белоцерковская в Instagram опубликовала ряд записей c ложными сведениями об использовании ВС РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей.
"Таким образом, своими публикациями она дискредитировала органы государственной власти и Вооруженные силы РФ. По имеющейся информации, Белоцерковская находятся вне пределов РФ, в связи с этим решается вопрос об объявлении ее в международный розыск", - подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, в СКР сообщили, что в Томской области на основании материалов регионального УФСБ России возбуждены уголовные дела в отношении жительницы ЗАТО города Северск и в отношении жителя Томска. По данным следствия, подозреваемые размещали в соцсети и мессенджерах фейки о потерях российских военных, а также об их действиях на Украине под видом достоверной информации. Эту информацию они якобы получили от очевидцев с мест происходящих событий. "По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде запрета определенных действий", - добавили в ведомстве.
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