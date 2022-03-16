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Авиасалон "Фарнборо" приостановил участие России - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/farnboro-1778477937.html
Авиасалон "Фарнборо" приостановил участие России
Авиасалон "Фарнборо" приостановил участие России - РИА Новости, 16.03.2022
Авиасалон "Фарнборо" приостановил участие России
Международный авиакосмический салон "Фарнборо", который пройдёт в Великобритании с 18 по 22 июля, приостановил участие России из-за событий на Украине,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:24
2022-03-16T16:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
фарнборо
великобритания
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ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости. Международный авиакосмический салон "Фарнборо", который пройдёт в Великобритании с 18 по 22 июля, приостановил участие России из-за событий на Украине, говорится в заявлении организаторов."В связи с текущими событиями, происходящими в Восточной Европе, мы приняли решение приостановить участие России в международном авиасалоне "Фарнборо 2022" года, который состоится в июле. Наши сердца обращены к народу Украины и ко всем, кого затронула нынешняя ситуация. Мы по-прежнему надеемся на своевременное и мирное урегулирование", - отмечается в заявлении.Предыдущий авиасалон в Фарнборо в 2020 году был отменён из-за коронавируса, а в 2018 году Россия ограничила своё участие в мероприятии в связи с санкционной политикой Запада - в частности, "Ростех" и "Роскосмос" отказались от участия в выставке. В 2016 году Россия участвовала в Фарнборо исключительно с гражданской продукцией, до этого была представлена и военная.Авиакосмический салон "Фарнборо", один из крупнейших в мире, проводится с 1948 года на территории выставочного комплекса аэропорта Фарнборо в британском Хэмпшире.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина, россия, фарнборо, великобритания
16:24 16.03.2022
 
Авиасалон "Фарнборо" приостановил участие России

Британский авиасалон "Фарнборо" приостановил участие России из-за событий на Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРоссийский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 на Международном авиационно-космическом салоне "Фарнборо-2014"
Российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 на Международном авиационно-космическом салоне Фарнборо-2014 - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 на Международном авиационно-космическом салоне "Фарнборо-2014". Архивное фото
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ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости. Международный авиакосмический салон "Фарнборо", который пройдёт в Великобритании с 18 по 22 июля, приостановил участие России из-за событий на Украине, говорится в заявлении организаторов.
"В связи с текущими событиями, происходящими в Восточной Европе, мы приняли решение приостановить участие России в международном авиасалоне "Фарнборо 2022" года, который состоится в июле. Наши сердца обращены к народу Украины и ко всем, кого затронула нынешняя ситуация. Мы по-прежнему надеемся на своевременное и мирное урегулирование", - отмечается в заявлении.
Предыдущий авиасалон в Фарнборо в 2020 году был отменён из-за коронавируса, а в 2018 году Россия ограничила своё участие в мероприятии в связи с санкционной политикой Запада - в частности, "Ростех" и "Роскосмос" отказались от участия в выставке. В 2016 году Россия участвовала в Фарнборо исключительно с гражданской продукцией, до этого была представлена и военная.
Авиакосмический салон "Фарнборо", один из крупнейших в мире, проводится с 1948 года на территории выставочного комплекса аэропорта Фарнборо в британском Хэмпшире.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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