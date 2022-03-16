https://ria.ru/20220316/evakuatsiya-1778474265.html

Чавушоглу поблагодарил Россию за помощь в эвакуации турецких граждан

Чавушоглу поблагодарил Россию за помощь в эвакуации турецких граждан - РИА Новости, 16.03.2022

Чавушоглу поблагодарил Россию за помощь в эвакуации турецких граждан

Турция благодарна РФ за помощь в эвакуации турецких граждан с Украины, стороны продолжают контакты по Мариуполю, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:15

2022-03-16T16:15

2022-03-16T16:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

мариуполь

турция

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мевлют чавушоглу

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Турция благодарна РФ за помощь в эвакуации турецких граждан с Украины, стороны продолжают контакты по Мариуполю, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Турецкое государство провело очень серьезную эвакуационную операцию. Часть этих людей мы эвакуировали через Россию, и хочу поблагодарить РФ за поддержу в эвакуации. По данному вопросу мы и министры обороны продолжаем контакты. На данный момент те граждане, которые находятся в Мариуполе, они должны быть эвакуированы, мы этот вопрос уже рассмотрели и по телефону до этого общались... Здесь нужно срочное обеспечение прекращения огня, чтобы ликвидировать эту гуманитарную проблему", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20220316/davlenie-1778415417.html

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Ольга Маркова

в мире, россия, мариуполь, турция, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мевлют чавушоглу