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Чавушоглу поблагодарил Россию за помощь в эвакуации турецких граждан - РИА Новости, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/evakuatsiya-1778474265.html
Чавушоглу поблагодарил Россию за помощь в эвакуации турецких граждан
Чавушоглу поблагодарил Россию за помощь в эвакуации турецких граждан - РИА Новости, 16.03.2022
Чавушоглу поблагодарил Россию за помощь в эвакуации турецких граждан
Турция благодарна РФ за помощь в эвакуации турецких граждан с Украины, стороны продолжают контакты по Мариуполю, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:15
2022-03-16T16:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
мариуполь
турция
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мевлют чавушоглу
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Турция благодарна РФ за помощь в эвакуации турецких граждан с Украины, стороны продолжают контакты по Мариуполю, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Турецкое государство провело очень серьезную эвакуационную операцию. Часть этих людей мы эвакуировали через Россию, и хочу поблагодарить РФ за поддержу в эвакуации. По данному вопросу мы и министры обороны продолжаем контакты. На данный момент те граждане, которые находятся в Мариуполе, они должны быть эвакуированы, мы этот вопрос уже рассмотрели и по телефону до этого общались... Здесь нужно срочное обеспечение прекращения огня, чтобы ликвидировать эту гуманитарную проблему", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20220316/davlenie-1778415417.html
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в мире, россия, мариуполь, турция, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мевлют чавушоглу
16:15 16.03.2022 (обновлено: 16:25 16.03.2022)
 
Чавушоглу поблагодарил Россию за помощь в эвакуации турецких граждан

Глава МИД Чавушоглу поблагодарил Россию за помощь в эвакуации турецких граждан с Украины

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Турция благодарна РФ за помощь в эвакуации турецких граждан с Украины, стороны продолжают контакты по Мариуполю, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Турецкое государство провело очень серьезную эвакуационную операцию. Часть этих людей мы эвакуировали через Россию, и хочу поблагодарить РФ за поддержу в эвакуации. По данному вопросу мы и министры обороны продолжаем контакты. На данный момент те граждане, которые находятся в Мариуполе, они должны быть эвакуированы, мы этот вопрос уже рассмотрели и по телефону до этого общались... Здесь нужно срочное обеспечение прекращения огня, чтобы ликвидировать эту гуманитарную проблему", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияМариупольТурцияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мевлют Чавушоглу
 
 
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