https://ria.ru/20220316/evakuatsiya-1778474265.html
Чавушоглу поблагодарил Россию за помощь в эвакуации турецких граждан
Чавушоглу поблагодарил Россию за помощь в эвакуации турецких граждан - РИА Новости, 16.03.2022
Чавушоглу поблагодарил Россию за помощь в эвакуации турецких граждан
Турция благодарна РФ за помощь в эвакуации турецких граждан с Украины, стороны продолжают контакты по Мариуполю, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:15
2022-03-16T16:15
2022-03-16T16:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
мариуполь
турция
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мевлют чавушоглу
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Турция благодарна РФ за помощь в эвакуации турецких граждан с Украины, стороны продолжают контакты по Мариуполю, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Турецкое государство провело очень серьезную эвакуационную операцию. Часть этих людей мы эвакуировали через Россию, и хочу поблагодарить РФ за поддержу в эвакуации. По данному вопросу мы и министры обороны продолжаем контакты. На данный момент те граждане, которые находятся в Мариуполе, они должны быть эвакуированы, мы этот вопрос уже рассмотрели и по телефону до этого общались... Здесь нужно срочное обеспечение прекращения огня, чтобы ликвидировать эту гуманитарную проблему", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20220316/davlenie-1778415417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, мариуполь, турция, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мевлют чавушоглу
16:15 16.03.2022 (обновлено: 16:25 16.03.2022)
Чавушоглу поблагодарил Россию за помощь в эвакуации турецких граждан
Глава МИД Чавушоглу поблагодарил Россию за помощь в эвакуации турецких граждан с Украины