https://ria.ru/20220316/evakuatsiya-1778399723.html

Более 40 человек эвакуировали из Ясиноватой в Россию

Более 40 человек эвакуировали из Ясиноватой в Россию - РИА Новости, 16.03.2022

Более 40 человек эвакуировали из Ясиноватой в Россию

Сорок два человека, в том числе 17 детей, эвакуированы в среду из прифронтового города Ясиноватая к северу от Донецка на российскую территорию, сообщает штаб... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:07

2022-03-16T11:07

2022-03-16T11:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Сорок два человека, в том числе 17 детей, эвакуированы в среду из прифронтового города Ясиноватая к северу от Донецка на российскую территорию, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Сегодня, 16 марта, из Ясиноватой в Российскую Федерацию эвакуированы 42 человека, из них 17 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донбасс

ясиноватая

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, ясиноватая